LIC IPO peut obtenir le gouvernement Rs 1 lakh cr, la privatisation BPCL un autre Rs 80000 cr: CEA KV Subramanian

L’offre publique initiale (IPO) de Life Insurance Corporation Of India (LIC), pourrait à elle seule gagner un crore de Rs 1 lakh pour les coffres du gouvernement.

L’offre publique initiale (IPO) de Life Insurance Corporation Of India (LIC), pourrait à elle seule gagner un crore de Rs 1 lakh pour les caisses du gouvernement au cours de l’exercice à venir, a déclaré aujourd’hui le conseiller économique en chef (CEA) KV Subramanian. Il a ajouté qu’un autre crore de Rs 75,000-80,000 pourrait être fait en privatisant la BPCL appartenant à l’État. Les commentaires du CEA sont intervenus lorsqu’il a qualifié l’objectif de désinvestissement de 1,75 lakh de crore de Rs fixé par le ministre des Finances pour le prochain exercice budgétaire de «réalisable de façon imminente».

Le gouvernement central a fixé un objectif de désinvestissement de Rs 1,75 lakh crore pour le prochain exercice après avoir échoué à se rapprocher de son objectif pour l’année en cours. KV Subramanian a déclaré que l’objectif de l’année prochaine de Rs 1,75 lakh crore est un report de l’objectif Rs 2,10 lakh crore fixé pour l’exercice actuel se terminant le 31 mars. Il y a des estimations suggérant que Rs 75,000-80,000 crore ou même plus peut provenir de la privatisation de BPCL elle-même. LIC IPO pourrait rapporter environ 1 crore de lakh Rs », a déclaré PTI citant Subramanian.

Ouvrant la voie à l’introduction en bourse tant attendue des PFR, le gouvernement a modifié la loi sur les PFR et a adopté le projet de loi de finances 2021 au Parlement plus tôt cette semaine.

Dans BPCL, le gouvernement cherche à se décharger de sa participation de 51,98% dans la raffinerie de pétrole. PTI a rapporté que le groupe Vedanta d’Anil Agarwal et les sociétés de capital-investissement Apollo Global et l’unité indienne Think Gas d’I Squared Capital ont déjà manifesté leur intérêt pour l’achat de la participation du gouvernement dans BPCL.

Le CEA a déclaré que l’objectif de désinvestissement est réalisable car le gouvernement a déjà commencé à travailler sur les objectifs.

S’exprimant lors d’une conférence virtuelle de la Jana Small Finance Bank, KV Subramanian a en outre souligné le besoin des banques et le rôle crucial qu’elles joueraient dans la trajectoire de croissance de l’Inde à l’avenir. Au sujet de la croissance à long terme de l’Inde, il a déclaré que l’économie devrait enregistrer une croissance à deux chiffres l’année prochaine.

