LIC lance la couverture d’assurance maladie individuelle Arogya Rakshak

La Life Insurance Corporation of India (LIC) a introduit Arogya Rakshak à compter du 19 juillet. Il s’agit d’un régime d’assurance-maladie individuel non lié, sans participation et à primes régulières. Ce plan offre une couverture d’assurance maladie à prestations fixes contre certains risques de santé spécifiés et fournit une assistance rapide en cas d’urgence médicale. Il aide également l’assuré et sa famille à rester financièrement indépendants dans les moments difficiles. Un individu peut s’assurer lui-même (en tant qu’assuré principal (PI), son conjoint, tous les enfants et les parents sous une seule police.

Le régime est offert aux assurés principaux/au conjoint/aux parents âgés de 18 à 65 ans et aux enfants âgés de 91 jours à 20 ans. La période de couverture disponible pour le PI/conjoint/parents est jusqu’à 80 ans et pour les enfants jusqu’à 25 ans.

Les avantages de ce plan incluent une limite de prestations flexible au choix, des options de paiement de primes flexibles, une protection financière précieuse en cas d’hospitalisation, de chirurgie, etc. réclamer des prestations.

Si plus d’un membre est couvert par une police, la prime est exonérée pour les autres assurés en cas de décès de l’assuré principal d’origine, c’est-à-dire le preneur d’assurance au début de la police.

