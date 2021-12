LIC lance un plan d’assurance-vie d’épargne

La société d’État indienne d’assurance-vie (LIC) a lancé lundi un régime d’assurance-vie d’épargne individuelle non lié et sans participation.

L’assureur a ajouté qu’il existe des taux de prime spéciaux pour les femmes et que le régime est autorisé pour le troisième sexe.

Le plan, Dhan Rekha, fournit un pourcentage de la somme de base assurée comme prestation de survie à intervalles réguliers à partir de la fin de la durée de paiement des primes, à condition que la police soit en vigueur, a déclaré l’assureur dans un communiqué.

À l’échéance, le preneur d’assurance recevra la totalité de la somme assurée sans déduction du montant du remboursement reçu ainsi que des ajouts garantis accumulés, ajoute le communiqué.

En cas de décès à prime unique, le capital assuré est de 125 % du capital assuré de base plus les compléments garantis.

La somme minimale assurée dans le cadre de ce plan est de Rs 2 lakh et aucune limite pour la somme maximale assurée.

L’âge minimum à l’entrée varie de 90 jours à huit ans et l’âge maximum à l’entrée varie de 35 à 55 ans, selon la durée de la police choisie, selon le communiqué.

