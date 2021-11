LIC obtient le feu vert de la RBI pour augmenter sa participation dans la banque Kotak jusqu’à 9,99%

L’action de Kotak Mahindra Bank a bondi de plus de 4% dans le commerce de la journée lundi. Le titre a clôturé à Rs 2 020,20, en hausse de 2,9%, sur l’ESB. Sur le NSE, il a grimpé de 2,81% pour clôturer à Rs 2 019,60.

Kotak Mahindra Bank a déclaré lundi que Life Insurance Corporation (LIC) avait reçu l’approbation de la Reserve Bank of India (RBI) pour augmenter sa participation dans la banque jusqu’à 9,99%. Conformément aux normes, toute acquisition de participation/droits de vote de 5% ou plus du capital libéré de la banque ou de la totalité des droits de vote de la banque est soumise à l’obtention d’un accord préalable de la RBI.

L’approbation est valable pour une période d’un an, a indiqué la banque dans un dossier d’échange. « Nous souhaitons vous informer que Kotak Mahindra Bank Limited a reçu un avis de la Life Insurance Corporation of India indiquant que la Reserve Bank of India avait donné son approbation à LIC pour augmenter sa participation dans la banque jusqu’à 9,99% du capital libéré. capital-actions de la banque », a déclaré le prêteur du secteur privé.

L’approbation intervient après l’annonce de la RBI la semaine dernière après avoir accepté les recommandations d’un groupe de travail. La banque centrale a autorisé les promoteurs à lever jusqu’à 26% du capital et les non-promoteurs à lever jusqu’à 10% du capital des banques du secteur privé. LIC détient actuellement une participation de 4,96 % dans le prêteur privé, et Uday Kotak et sa famille détiennent une participation de 26 %, selon les données sur l’actionnariat de l’ESB.

« Kotak Bank a un niveau élevé de Tier-1 à 22,1% et n’a donc pas besoin de capital à court terme à notre avis, même si les tendances de croissance se sont accélérées. La banque a signalé des tendances stables sur le front de la qualité des actifs et a accéléré la croissance dans les segments de détail sécurisés et non sécurisés », a déclaré à FE Nitin Aggarwal, vice-président principal du groupe et analyste bancaire, Motilal Oswal Financial Services.

