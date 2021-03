LIC of India lance Bachat Plus, peut être utilisé pour bénéficier du régime de soins de longue durée

Les candidats peuvent soit payer la prime en une somme forfaitaire (prime unique), soit se prévaloir de l’option de paiement de la prime limitée de 5 ans.

La Life Insurance Corporation (LIC) de l’Inde a lancé Bachat Plus, un plan d’épargne-vie individuel non lié et avec participation. Les candidats peuvent soit payer la prime en une somme forfaitaire (prime unique), soit se prévaloir de l’option de paiement de la prime limitée de 5 ans.

Avec les contribuables à la recherche d’options pour économiser l’impôt, ce plan fermé – disponible à la vente pour une période maximale de 180 jours – fournirait non seulement l’option d’économie d’impôt u / s 80C, mais fournirait également une opportunité idéale pour les personnes qui en profitent. l’option de prime unique pour bénéficier des avantages du régime de soins de longue durée.

Options de paiement des primes

Il existe deux options chacune dans le cadre des plans à prime unique et à prime limitée. Dans le cadre du plan à prime unique, l’option A fournit une somme assurée au décès de 10 fois la prime tabulaire pour la somme assurée de base choisie, tandis que l’option B fournit une somme assurée au décès de 1,25 fois la prime tabulaire.

Prestations de décès

D’autre part, dans le cadre du plan à prime limitée, l’option 1 fournit une somme assurée au décès de 10 fois la prime tabulaire pour la somme assurée de base choisie, tandis que l’option 2 fournit une somme assurée au décès de 7 fois la prime tabulaire.

Avantages de survie

La prestation de survie sera la somme garantie assurée à l’échéance, c’est-à-dire la somme de base assurée. Comme il s’agit d’un plan avec participation, l’ajout de fidélité peut également être là, à condition que la police ait complété 5 ans et que toutes les primes soient payées.

Âge d’entrée

L’âge minimum d’entrée dans le cadre du plan à prime unique est de 90 jours (complété) pour les options A et B, tandis que l’âge maximum d’entrée est de 44 ans (anniversaire plus proche) pour l’option A et de 70 ans (anniversaire plus proche) pour l’option B .

Dans le cadre du plan à prime limitée, l’âge minimum d’entrée est de 90 jours (complété) pour l’option 1 et de 40 ans (anniversaire plus proche) pour l’option 2, tandis que l’âge maximum d’entrée est de 60 ans (anniversaire plus proche) pour l’option 1 et 60 ans. (anniversaire plus proche) pour l’option 2.

Âge à la maturité

L’âge minimum à l’échéance sera de 18 ans, tandis que dans le cadre du régime à prime unique, l’âge maximum à l’échéance sera de 65 ans (anniversaire plus proche) pour l’option A et de 80 ans (anniversaire plus proche) pour l’option B.En vertu de l’option à prime limitée, l’âge maximal à l’échéance sera de 75 ans (anniversaire plus proche) pour l’option 1 et de 80 ans (anniversaire plus proche) pour l’option 2.

Terme de la politique

La durée minimale de la police peut être optée est de 10 ans et maximale de 25 ans dans toutes les options, à l’exception de la tranche d’âge de 41 ans à 44 ans dans le cadre de l’option A à prime unique, où la durée de la police peut être utilisée est comprise entre 10 ans et 16 ans.

Couverture maturité et vie

Bien que le taux de rendement à l’échéance ne soit pas très important, le principal avantage est la couverture vie jusqu’à 10 fois la prime payée, qui resterait intacte pendant toute la durée du contrat sans aucune chance de devenir caduque.

Avantages fiscaux

De plus, en utilisant l’option de prime unique, les personnes jusqu’à 44 ans peuvent bénéficier soit de la prestation 80C, soit de la prestation du régime de soins de longue durée.