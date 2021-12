LIC, OYO, Delhivery introductions en bourse en 2022 ; autres grands enjeux publics à surveiller

Kotak Mahindra Capital Company dans son rapport a déclaré que la frénésie des introductions en bourse se poursuivra en 2022, ajoutant qu’elle sera dominée par des secteurs résilients tels que la technologie new-age, la santé, la consommation, l’immobilier et les produits chimiques spécialisés.

Il a tellement plu d’introductions en bourse en 2021 que le marché primaire a battu plusieurs records et en a créé de nouveaux en termes de taille de l’offre publique initiale (IPO), de levée de fonds totale, d’abonnement à l’IPO et même de prime de début. Cette année, un total de 65 entreprises ont lancé leurs introductions en bourse qui ont rapporté plus de 1,31 crore de lakh Rs, soit 74,6% de plus que l’année record précédente de 2017. Cet élan d’introduction en bourse devrait également se poursuivre l’année prochaine, car de nombreuses entreprises cherchent à entrer en bourse.

Kotak Mahindra Capital Company, dans son dernier rapport, a déclaré que la frénésie des introductions en bourse se poursuivrait l’année prochaine, ajoutant qu’elle serait dominée par des secteurs résilients tels que la technologie new-age, la santé, la consommation, l’immobilier et les produits chimiques spécialisés. La maison de courtage a noté que des introductions en bourse d’une valeur de 15 milliards de dollars ont déjà été déposées auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) et que des émissions d’une valeur de 11 milliards de dollars devraient bientôt être déposées par plusieurs sociétés de grande qualité à grande et moyenne capitalisations. Les introductions en bourse d’entreprises technologiques du nouvel âge, comme Zomato et Nykaa, ont déjà donné une orientation favorable aux prochaines introductions en bourse d’autres sociétés Internet comme Byju’s, Ola, PhonePe et Flipkart en 2022. Voici les introductions en bourse auxquelles vous devez faire attention en 2022

Grandes introductions en bourse à surveiller en 2022

Introduction en bourse de la société d’assurance-vie : L’introduction en bourse la plus attendue en 2022 est celle de Life Insurance Corporation of India (LIC), qui est censée être la plus grande introduction en bourse du pays. L’émission devrait s’ouvrir avant la fin du mois de mars. Selon les rapports. Le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour l’émission sera très probablement déposé auprès de SEBI le mois prochain. Une fois cotée, LIC est susceptible de devenir l’une des plus grandes entreprises nationales en termes de capitalisation boursière avec une valorisation estimée à Rs 8-10 lakh crore. Le gouvernement central détiendra au moins 75 % du capital de LIC pendant les cinq premières années suivant l’introduction en bourse, puis en détiendra au moins 51 % à tout moment après cinq ans après la cotation. Le capital social autorisé de LIC sera de 25 000 crores de roupies divisé en 2 500 crores d’actions de 10 roupies chacune. Jusqu’à 10 % de la taille de l’émission de l’introduction en bourse seraient réservés aux assurés.

Gestion de fonds SBI : La State Bank of India envisage de coter sa filiale de fonds communs de placement, SBI Funds Management (SBI FMPL), une joint-venture entre SBI et Amundi Asset Management, basée à Paris. Le prêteur envisage de se délester de 6% de sa participation dans la branche fonds communs de placement, tandis qu’Amundi devrait se délester d’environ 4% de sa participation. Le comité exécutif du conseil d’administration central de la banque avait donné son approbation pour explorer les possibilités de se débarrasser de 6% du capital de SBI Funds Management par le biais de l’offre publique initiale (IPO). Amundi a déclaré que l’introduction en bourse serait réalisée sur les marchés boursiers indiens en 2022, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de marché.

Delhivery : La licorne logistique basée à Gurugram, Delhivery, a déposé une offre publique initiale (IPO) en novembre pour augmenter jusqu’à Rs 7 460 crore. Selon le dépôt de SEBI, l’introduction en bourse de Delhivery consistera en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 5 000 crore de Rs et une offre de vente (OFS) de 2 460 crore de Rs de la part de quelques-uns des investisseurs existants. L’introduction en bourse devrait arriver sur le marché au premier trimestre 2022. Les investisseurs de Delhivery, Carlyle et SoftBank, chercheraient à se retirer partiellement via l’OFS. La société de capital-investissement Carlyle Group, qui a investi pour la première fois dans la startup en novembre 2017, vendra des actions d’une valeur de Rs 920 crore dans l’OFS.

OYO : Le 1er octobre, la licorne d’accueil OYO a déposé son DRHP auprès du régulateur du marché SEBI pour une introduction en bourse d’environ 8 430 crores de roupies. Selon le document, l’offre publique initiale d’OYO se compose d’actions d’une valeur nominale de Re 1 chacune d’Oravel Stays Limited agrégées jusqu’à Rs 8 430 crore. L’offre comprend une nouvelle émission jusqu’à Rs 7 000 crore et une offre de vente totalisant jusqu’à Rs 1 430 crore. L’introduction en bourse consistera en 83 % d’émissions fraîches et 17 % d’offres de vente d’OFS. Plus tôt ce mois-ci, la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI) a de nouveau demandé à SEBI de suspendre le processus d’introduction en bourse d’OYO, citant la non-divulgation d’une enquête contre OYO pour évasion fiscale, une allégation que la société a fermement niée.

MobiKwik : La licorne de paiements numériques basée sur Gurugram, MobiKwik, a déposé en juillet une première offre publique pour lever 1 900 crores de roupies, a montré son DRHP. Le crore de Rs 1 900 comprend une nouvelle émission d’une valeur de 1 500 crore de Rs et une offre de vente de 400 crore de Rs où les investisseurs existants peuvent vendre leurs participations dans la startup. L’introduction en bourse devrait arriver sur les marchés publics au premier trimestre 2022.

Chambre : Unicorn et le marché du commerce électronique automobile Droom ont déposé leur DRHP auprès du régulateur des marchés SEBI en novembre pour augmenter jusqu’à Rs 3 000 crore à partir d’une introduction en bourse. L’offre publique comprendra une nouvelle émission d’actions totalisant 2 000 crores de Rs et une offre de vente d’actions jusqu’à 1 000 crores de Rs par Droom Pte, qui est le seul promoteur de Droom Technology. Fondée en 2014 par Sandeep Aggarwal, Droom utilisera 1 150 crores de roupies pour des initiatives de croissance organique, notamment l’expansion vers les villes de niveau III et IV et l’expansion internationale, en plus des activités d’acquisition et de marketing et de stratégie de marque pour les vendeurs et les acheteurs. Séparément, Rs 400 crore seront utilisés pour financer la croissance inorganique, selon le DRHP. La société a été évaluée pour la dernière fois à 1,2 milliard de dollars lors d’un cycle de financement pré-IPO de 200 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs.

PharmEasy : La société mère de l’epharmacie unicorn Pharmeasy, API Holdings, a déposé son DRHP auprès du régulateur des marchés SEBI en novembre, pour une introduction en bourse de Rs 6 250 crore via une vente d’actions principale. La société a été évaluée pour la dernière fois à 5,6 milliards de dollars (42 197,79 crores de Rs) lors d’un cycle de pré-introduction en bourse de 2 635,22 crores de Rs en octobre. La start-up prévoit également d’émettre une offre de placement pré-IPO qui sera réalisée en consultation avec les principaux gestionnaires de livres – Morgan Stanley India, BoFA Securities India, Kotak Mahindra Capital, JM Financial et Citigroup Global Markets India – pour un montant global montant ne dépassant pas Rs 1 250 crore.

Offre instantanée : Le détaillant de commerce électronique basé à Delhi, Snapdeal, a déposé son DRHP auprès de SEBI pour lever 1 250 crore de roupies en nouvelles émissions d’actions par le biais d’une introduction en bourse. En outre, les investisseurs existants de la société, notamment SoftBank, Foxconn et Sequoia, vendront 3 07 69 600 actions de la société. La société a nommé Axis Capital Limited, BofA Securities India Limited, CLSA India Private Limited et JM Financial Limited en tant que chefs de file pour l’introduction en bourse. L’entreprise s’est récemment convertie en société publique après une résolution adoptée par la société. Ses actionnaires ont approuvé la conversion du marché du commerce électronique en Snapdeal Limited de Snapdeal Private Limited.

