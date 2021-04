LIC recueille la plus haute prime jamais vue de 1,84 lakh-crore Rs en période Corona

LIC a poursuivi son impressionnante nouvelle performance commerciale malgré un environnement commercial très difficile en raison de la pandémie corona pour toute l’année précédente.

En 2020-2021, LIC a atteint son revenu de primes de première année le plus élevé de son histoire avec 56 406 crores de roupies dans le cadre des activités d’assurance individuelle avec une croissance de 10,11% par rapport à l’année dernière. LIC a également acheté 2,10 politiques de crore, dont 46,72 lakh ont été achetés en mars seulement. Les régimes de retraite et de groupe de LIC ont également créé un record en enregistrant son revenu de primes d’affaires le plus élevé jamais enregistré de Rs 1 27 768 crore sur une base de Rs 1 26 749 crore l’année précédente.