L’ICAI demande une dispense de pénalité jusqu’au 31 mars pour le dépôt de rapports de contrôle fiscal

L’ICAI a demandé que les pénalités et autres conséquences soient levées pour le dépôt de rapports de vérification fiscale et d’autres rapports/certificats pour AY (année d’évaluation) 2021-22 jusqu’au 31 mars 2022.



L’organisme faîtier des comptables agréés ICAI a demandé jusqu’au 31 mars pour déposer des rapports de contrôle fiscal sans pénalités, citant la situation de pandémie de coronavirus et les « problèmes techniques constants » rencontrés lors de l’utilisation du nouveau portail informatique.

À cet égard, l’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI) a soumis une représentation au président du Conseil central des impôts directs (CBDT), JB Mohapatra.

L’ICAI a demandé que les pénalités et autres conséquences soient levées pour le dépôt de rapports de vérification fiscale et d’autres rapports/certificats pour AY (année d’évaluation) 2021-22 jusqu’au 31 mars 2022.

La date limite de remise du rapport de vérification en vertu de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’AY 2021-22 est le 15 janvier.

Dans un communiqué publié dimanche, l’ICAI a déclaré qu’en raison de la pandémie, les contribuables éprouvent des difficultés à finaliser les données pour compléter les comptes, les confirmations, le rapprochement et préparer les intrants pour la compilation des rapports de contrôle fiscal.

«Des problèmes tels que la non-disponibilité du formulaire n ° 3CEB et les difficultés de dépôt des formulaires 10C et 10B persistent.

« En outre, compte tenu de la situation actuelle des blocages et de la propagation extrêmement rapide d’Omicron/COVID-19 et des problèmes techniques constants rencontrés dans le fonctionnement du nouveau portail, la conformité rencontre des obstacles », indique le communiqué.

La représentation a été soumise à la CBDT le 6 janvier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.