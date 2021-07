L’ICE a arrêté des centaines de délinquants sexuels immigrés illégaux depuis juin : rapport ⋆ 10z viral

in

Agents de l’ICE lors d’une opération d’exécution en mars 2018. (Photo d’archive : Keith Gardner/ICE)

Les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont arrêté 302 délinquants sexuels immigrés illégaux depuis juin, selon un nouveau rapport.

Les arrestations s’inscrivent dans le cadre d’un effort d’application en cours à l’échelle nationale pour arrêter et expulser les immigrants illégaux reconnus coupables de crimes sexuels, a rapporté Fox News. Les agents de l’ICE mènent l’opération SOAR (Arrestation et renvoi des délinquants sexuels) depuis le 4 juin.

Le Centre de soutien aux opérations fugitives des opérations d’application et de renvoi de l’agence a travaillé avec son Centre de soutien à l’application de la loi pour trouver des immigrants illégaux qui sont également enregistrés comme délinquants sexuels.

Cet effort intervient après que l’agence a reçu de nouvelles commandes en février demandant aux agents de se concentrer sur l’arrestation des récents franchisés frontaliers, des criminels aggravés et de ceux qui constituent une menace pour la sécurité nationale.

“Nos officiers ont donné la priorité à l’arrestation des non-ressortissants qui représentent la plus grande menace pour la sécurité et la sûreté de nos communautés”, a déclaré le directeur par intérim de l’ICE, Tae Johnson, dans un communiqué, selon Fox News. “En concentrant nos ressources sur ceux qui ont commis des crimes sexuels et ont manifesté un comportement prédateur, nous renforçons notre engagement indéfectible à améliorer la sécurité publique à travers les États-Unis.”

Plus tôt ce mois-ci, le sénateur Josh Hawley (R., Mo.) a interrogé le shérif du Texas Ed Gonzalez, le candidat de Biden pour diriger l’agence, au sujet d’une baisse des arrestations de l’ICE ces derniers mois.

Gonzalez a déclaré à Hawley lors de son audience de confirmation au Sénat que, sous sa direction, l’agence continuerait de se concentrer sur les plus grandes menaces pour les communautés américaines. Il a dit que ce serait “agressif” de le faire.

“D’après mon expérience, j’aimerais voir plus de données pour voir quels autres facteurs ont pu jouer pour mieux comprendre les chiffres”, a-t-il déclaré. “C’est préoccupant, alors je m’assurerais, encore une fois, que si nous sommes stratégiques et que nous hiérarchisons correctement les priorités, nous pourrions nous attaquer aux personnes qui représentent la plus grande menace pour nos communautés.”

“Je pense que c’est raisonnable et approprié, mais nous serions agressifs pour les poursuivre”, a-t-il ajouté.

Les arrestations interviennent alors que de nombreux législateurs des deux côtés de l’allée ont exprimé leur inquiétude face à un afflux important de migrants à la frontière sud.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont annoncé plus tôt ce mois-ci que des agents de la patrouille frontalière avaient arrêté ou refoulé 188 829 migrants tentant de traverser illégalement la frontière américano-mexicaine en juin – le total mensuel le plus élevé depuis au moins une décennie, selon les données précédemment publiées examinées par CNN.

