Licence à long terme Marchon et Zeiss Ink pour les montures de lunettes – WWD

Marchon et Zeiss se lancent en affaires ensemble. Les deux entités ont dévoilé un accord de licence à long terme dans lequel Marchon concevra, produira et distribuera des montures optiques et solaires sous le label Zeiss.

Une première série de neuf styles de montures optiques pour hommes fera ses débuts cet automne sur le marché américain uniquement sous le portefeuille Altair de Marchon, utilisant des matériaux techniques comme le titane. Une collection entièrement réalisée devrait être disponible dans le monde entier au printemps 2022. Zeiss, principalement connue comme une entreprise qui produit des verres haut de gamme, disposait auparavant d’une licence de cinq ans pour les montures de marque avec Stepper Eyewear.

Le PDG et président de Marchon, Nicola Zotta, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer notre collaboration avec Zeiss, un leader mondial de l’industrie dans le développement de verres. L’héritage prestigieux de Zeiss et sa passion pour l’excellence amélioreront notre expérience client, élargiront et inspireront notre expertise en matière de catégorie et notre positionnement dans l’espace de la lunetterie. En collaboration avec Zeiss, nous offrons à nos clients une expérience optimale d’achat de montures.

Le vice-président du marketing mondial de Zeiss, Rolf Herrmann, a ajouté : « Nous sommes convaincus que l’expertise de Marchon Eyewear complétera nos efforts pour développer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs en fournissant des solutions de lunettes innovantes et de haute qualité.