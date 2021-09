Licence d’Umbrel – Сryptonewmedia

> Le mouvement des « logiciels libres » a commencé dans les années 1980 lorsque UNIX, l’OS le plus populaire à l’époque, a fini par être privatisé

C’est de la merde. Ne faites jamais confiance à quelqu’un qui essaie de réécrire l’histoire

Dans les années 1970 et au début des années 1980, les logiciels des universités étaient gratuits par défaut, sans avocats ni licences de droit d’auteur

Ensuite, certains administrateurs système du MIT ont dû modifier le logiciel de contrôle d’imprimante Hewlett Packard pour améliorer la gestion des files d’attente d’impression. HP a refusé de fournir le code source

La Free Software Foundation et la Gnu General Public License sont nées de cet incident. Leur décision de créer un Unix libre est née du nombre d’utilitaires Unix qu’ils développaient pour la FSF

> Le projet s’est rapidement développé en un mouvement basé sur l’idéologie selon laquelle tout logiciel doit être libre — libre comme dans la liberté d’expression, pas libre comme dans la bière gratuite, et cette idéologie a donné naissance à la licence GPL

Il ne s’agissait pas de liberté d’expression. La liberté est le droit de modifier le logiciel, pas seulement de lire le code source. C’est un concept utilitaire, pas une idéologie. Il n’y a pas de politique. Le mot «copyleft» est ironique, pas politique

Le reste de la justification n’est rien de plus que les mêmes mots tentant de justifier l’échec des licences Java restrictives de Sun, l’échec de la licence source Netscape et divers autres de Microsoft et similaires qui tentaient de restreindre les droits des développeurs de modifier le code et de revendiquer la propriété des développeurs bénévoles. travail

https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html

Si vous ne pouvez pas le modifier, ce n’est pas gratuit