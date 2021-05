Licence To Thrill: La voix glorieuse de Gladys Knight

Comme elle a continué à tourner à l’échelle nationale et internationale ces dernières années, nous avons pu partager la carrière en cours de l’une des plus grandes voix de l’histoire de la musique R&B. Nous célébrons le catalogue de l’Empress of Soul elle-même, Gladys Knight, née à Atlanta, en Géorgie, le 28 mai 1944.

Avant que les événements mondiaux ne prennent une tournure différente, le programme de concerts de la sept fois lauréate d’un Grammy lui a fait découvrir les États-Unis. Pour le plus grand plaisir de ses fans transatlantiques, cela l’a également ramenée en Europe. Après avoir été la tête d’affiche des BBC Proms In The Park à Hyde Park à Londres en septembre 2018, elle a repris la tournée à la suite de son 75e anniversaire avec un calendrier complet au Royaume-Uni et en Irlande.

Cela comprenait un spectacle au palais de Blenheim et deux au Royal Albert Hall, ainsi que des concerts au Danemark, aux Pays-Bas et en Suisse. Son retour sur le devant de la scène britannique a été particulièrement le bienvenu pour les fans qui se sont souvenus du nom de son itinéraire précédent: le Farewell UK Tour de 2009.

Show business à sept heures

Le lien de Knight avec le show business remonte à 1952 lorsque, avant même d’avoir huit ans, elle a remporté le Ted Mack Amateur Hour avec sa version de Nat King Cole«Trop jeune». Elle fait ses débuts à l’enregistrement en 1958 quand, à 14 ans, elle et le groupe familial les Pips font leur première apparition sur Brunswick Records. En 1961, la semaine de son 17e anniversaire et désormais sur Vee-Jay, «With Every Beat Of My Heart» a donné au groupe ses débuts dans les charts R&B. Il est allé jusqu’au n ° 1, atteignant également le n ° 6 du classement pop.

Après d’autres succès soul sur Fury et Maxx, Gladys Knight et les Pips ont commencé leur longue association avec Motown, où ils résideraient sur le label Soul pendant sept ans à partir de 1966. À partir d’un recueil de chansons souvent sous-estimé, qui comprenait la première version de graphique (et premier n ° 1) de «I Heard It Through The Grapevine», nous avons choisi le dernier palmarès du groupe pour le label. C’est de 1973, habilement sobre et intrinsèquement émouvant: «Ni l’un ni l’autre de nous (ne veut être le premier à dire au revoir)».

Pour de nombreux actes, une douzaine d’années de distinction pourrait être la fin de l’histoire. Mais Knight and the Pips passerait à trois autres accords extrêmement prospères et productifs, et Gladys à quelques disques solo notables par la suite. À Buddah, ils ont frappé une glorieuse course de forme qui comprenait quatre autres N ° 1 du R&B en un peu plus d’un an en 1973-74, avec «Midnight Train To Georgia», «I’ve Got To Use My Imagination», «Best Chose qui m’est jamais arrivée »et« Je ressens une chanson (dans mon cœur) ».

Alors qu’ils ont déménagé à Buddah, Knight a déclaré à Blues & Soul: «Nous travaillons sur la route environ 330 jours par an, et même le mois où nous ne travaillons pas, nous travaillons sur quelque chose – un nouvel acte ou un Nouvel album. Et c’est comme ça depuis sept ans ou plus maintenant, et nous devons vraiment ralentir un peu. Mais nous ne prendrons jamais notre retraite – c’est dans notre sang, je suppose.

Les années Columbia du groupe au cours de la première moitié des années 1980 les ont vus reconnaître le rythme sonore changeant avec des croisements bien jugés pour les clubs, tels que «Bourgie ‘Bourgie», «Taste Of Bitter Love» et «Save The Overtime (For Me) », ainsi que des ballades comme« Landlord »et« You’re Number One (In My Book) ».

Gladys faisait partie de la formation stellaire de 1985 qui faisait équipe avec Dionne Warwick, Elton John, et Stevie Wonder pour “C’est à ça que servent les amis.” La ballade Arista a dominé les charts pop et R&B et est devenue un succès mondial. Au MCA, il y avait encore une autre âme n ° 1 pour la chanteuse et le groupe avec «Love Overboard» de 1987 et, sur le même label, Knight a finalement goûté à la gloire en solo puisqu’elle a eu la distinction d’enregistrer le thème du film de James Bond «License To Tuer.”

On se souvient moins souvent du hit n ° 2 du R&B qui est venu dans son sillage, “Men”. En 1996, Gladys est revenue dans le Top 10 de ce classement, 35 ans après sa première visite, faisant équipe avec Brandy, Tamia et Chaka Khan pour «Missing You». En 2006, désormais sur Verve en tant que soliste, elle a coupé l’album Before Me, sur lequel elle a rendu hommage à ses ancêtres musicaux avec des versions de «God Bless The Child», «Stormy Weather», «Someone To Watch Over Me», et plus. Elle est revenue dans le Top 40 des albums R&B en 2014 avec Where My Heart Belongs. Son single suivant «Just A Little» lui a fait sonner plus vivace que jamais.

En 1977, Knight a parlé au NME de l’éthique qu’elle partageait avec les Pips. «Nous avons toujours pensé que quoi qu’il arrive, nous devions réinvestir notre argent si nous voulions que cela porte ses fruits à long terme», a-t-elle déclaré. «Donc, même quand nous ne pouvions vraiment pas nous le permettre, nous le retournions et le remettions dans le pot pour faire des choses pour améliorer ce groupe. Cet engagement envers son métier se poursuit à ce jour.

