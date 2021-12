Licencié pour avoir marqué un but contre l’équipe nationale du Qatar

17/12/2021 à 12:12 CET

Qui allait dire Youcef Belaïli que marquer un but aurait des conséquences imprévues et néfastes. Ce but angoissant qui a offert à l’Algérie la victoire sur le Qatar en demi-finale de la Coupe arabe à la seizième minute du temps additionnel a fait de lui un héros dans son pays mais aussi un bourreau du Qatar, un affront à l’Etat arabe que signifierait sa lettre de congédiement.

Parce que Belaïli Il était joueur du Qatar SC, qui a annoncé hier la résiliation de son contrat avec un communiqué dans lequel il faisait appel à une étrange « résolution d’un commun accord ». L’international algérien, pour sa part, s’est montré neutre et élégant en acceptant la situation et a eu des mots d’affection pour son ancienne équipe sur les réseaux sociaux. Mais il est déjà à la recherche de matériel et selon BeIN Sports, Belaïli pourrait signer avec Montpellier. Sans surprise, l’Algérien réalisait une excellente saison, avec 17 buts inscrits en 24 matchs.