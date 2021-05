Licenciement de l’Ambassadeur Center of Giuliani Investigation ⋆ .

Les procureurs veulent examiner les communications de Rudolph W. Giuliani avec les responsables ukrainiens au sujet de l’éviction de l’ambassadrice, Marie L. Yovanovitch.

Par Ben Protess, William K. Rashbaum et Kenneth P. Vogel 29 avril 2021

Il y a deux ans, Rudolph W.Giuliani a finalement obtenu une chose qu’il cherchait en Ukraine: l’administration Trump a renvoyé l’ambassadeur américain là-bas, une femme que M. Giuliani croyait avoir entravé ses efforts pour déterrer la famille Biden.

C’était une victoire à la Pyrrhus. La poussée de M. Giuliani pour évincer l’ambassadrice, Marie L. Yovanovitch, est non seulement devenue un point central du premier procès de destitution du président Donald J.Trump, mais elle a maintenant placé M. Giuliani dans le réticule d’une enquête criminelle fédérale visant à déterminer s’il a rompu lois de lobbying, selon des personnes connaissant le sujet.

L’enquête de longue date a atteint un tournant cette semaine lorsque des agents du FBI ont saisi des téléphones et des ordinateurs au domicile et au bureau de M. Giuliani à Manhattan, ont déclaré les gens. Au moins l’un des mandats recherchait des preuves liées à Mme Yovanovitch et à son rôle d’ambassadrice, ont déclaré les gens.

En particulier, les autorités fédérales devaient fouiller les appareils électroniques à la recherche de communications entre M. Giuliani et les responsables de l’administration Trump à propos de l’ambassadrice avant qu’elle ne soit rappelée en avril 2019, a ajouté l’une des personnes.

Le mandat visait également ses communications avec des responsables ukrainiens qui s’étaient heurtés à Mme Yovanovitch, y compris certaines des personnes qui, à l’époque, aidaient M. Giuliani à rechercher des informations préjudiciables sur le président Biden, alors candidat, et sa famille, les gens ont dit.

Le problème pour les enquêteurs est une question clé: M. Giuliani a-t-il poursuivi Mme Yovanovitch uniquement au nom de M. Trump, qui était son client à l’époque? Ou le faisait-il également au nom des responsables ukrainiens, qui voulaient qu’elle soit expulsée pour leurs propres raisons?

C’est une violation de la loi fédérale de faire pression sur le gouvernement des États-Unis au nom de fonctionnaires étrangers sans s’enregistrer auprès du ministère de la Justice, et M. Giuliani ne l’a jamais fait.

Même si les Ukrainiens ne payaient pas M. Giuliani, les procureurs pourraient poursuivre la théorie selon laquelle ils ont fourni une assistance en recueillant des informations sur les Bidens en échange de son éloignement.

L’un des mandats de perquisition pour les téléphones et ordinateurs de M. Giuliani indiquait explicitement que les crimes possibles faisant l’objet d’une enquête comprenaient des violations de la loi, la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, selon les personnes au courant de l’affaire.

M. Giuliani a longtemps nié avoir travaillé à la demande des Ukrainiens ou avoir accepté de l'argent de leur part, et il a déclaré qu'il n'avait pas expressément exhorté M. Trump à licencier l'ambassadeur.

Le travail de M. Giuliani pour évincer Mme Yovanovitch faisait partie d’un effort plus large visant à attaquer Joseph R. Biden Jr. et à le lier à la corruption en Ukraine, dont une grande partie s’est déroulée en public.

Mais les responsables du renseignement ont longtemps averti que le travail de M. Giuliani en Ukraine était devenu piégé par les efforts de la Russie pour répandre la désinformation sur la famille Biden afin d’affaiblir le rival électoral de M. Trump.

Le FBI a intensifié ses avertissements sur la désinformation russe avant les élections de 2020, notamment en donnant un briefing défensif à M. Giuliani, l’avertissant que certaines des informations qu’il faisait valoir sur la famille Biden étaient entachées des efforts des services de renseignement russes pour répandre la désinformation, selon une personne informée sur la question.

Les séances d’information défensives du FBI sont données par ses responsables du contre-espionnage et sont distinctes de l’enquête criminelle sur les activités de M. Giuliani. Le briefing défensif a été rapporté plus tôt jeudi par le Washington Post.

Mais les avertissements adressés à M. Giuliani ne sont pas surprenants. Des hauts responsables avaient averti M. Trump à la fin de 2019 que M. Giuliani poussait à la désinformation russe, et la communauté du renseignement avait averti le public américain que les services de renseignement de Moscou tentaient de nuire aux chances électorales de M. Biden en diffusant des informations sur le travail de sa famille en Ukraine. .

Mercredi, après que des agents du FBI ont saisi ses appareils, M. Giuliani a de nouveau nié tout acte répréhensible. Il a déclaré que les mandats de perquisition démontraient un «double standard corrompu» de la part du ministère de la Justice, qu’il a accusé d’ignorer les «crimes flagrants» des démocrates, y compris M. Biden.

Interrogé sur les mandats de perquisition jeudi, M. Biden a déclaré à l’émission «Today» de NBC qu’il «n’avait aucune idée que c’était en cours». Il a dit qu’il s’était engagé à ne pas s’immiscer dans aucune enquête du ministère de la Justice.

L’avocat de M. Giuliani, Robert J. Costello, a déclaré que son client avait proposé à deux reprises de répondre aux questions des procureurs, à l’exception de celles concernant les communications privilégiées de M. Giuliani avec l’ancien président.

Les mandats n’accusent pas M. Giuliani d’actes répréhensibles, mais ils soulignent son péril juridique: ils indiquent qu’un juge a conclu que les enquêteurs ont des raisons probables de croire qu’un crime a été commis et que la fouille révélerait des preuves de ce crime.

L’enquête est née d’une affaire contre deux hommes d’affaires d’origine soviétique, qui avaient aidé M. Giuliani à rechercher des informations préjudiciables sur M. Biden et son fils, Hunter. À l’époque, Hunter Biden était membre du conseil d’administration d’une société d’énergie qui faisait des affaires en Ukraine.

En 2019, les hommes d’affaires, Lev Parnas et Igor Fruman, ont été inculpés à Manhattan, avec deux autres, pour des crimes de financement de campagne sans rapport avec eux. Un essai est prévu pour octobre.

Dans l’enquête Giuliani, les procureurs fédéraux se sont concentrés sur les mesures qu’il a prises contre Mme Yovanovitch. M. Giuliani a reconnu qu’il avait fourni à M. Trump des informations détaillées sur son affirmation selon laquelle elle faisait obstacle à des enquêtes qui pourraient profiter à M. Trump, et que M. Trump l’avait mis en contact avec le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Après quelques tentatives avortées pour l’éloigner, Mme Yovanovitch a finalement été rappelée comme ambassadrice fin avril 2019 et on lui a dit que la Maison Blanche avait perdu confiance en elle.

M. Giuliani a déclaré dans une interview fin 2019 qu’il pensait que les informations qu’il avait fournies à l’administration Trump avaient contribué au licenciement de Mme Yovanovitch. «Il faudrait leur demander», a-t-il dit à propos des responsables de Trump. «Mais ils s’y sont appuyés.» Il a ajouté qu’il n’avait jamais explicitement demandé qu’elle soit renvoyée.

Les procureurs ont également examiné la relation de M. Giuliani avec les Ukrainiens qui avaient des conflits avec Mme Yovanovitch, selon les personnes au courant de l’affaire. Pendant qu’elle était ambassadrice, Mme Yovanovitch s’était attaquée à la corruption en Ukraine, ce qui lui avait valu de nombreux ennemis.

L’enquête s’est concentrée sur l’un de ses opposants, Yuriy Lutsenko, le principal procureur d’Ukraine à l’époque, ont déclaré les gens. Au moins un des mandats de perquisition pour les appareils de M. Giuliani mentionnait M. Lutsenko et certains de ses associés, dont un qui avait aidé à le présenter à M. Giuliani.

La relation avait le potentiel de devenir symbiotique.

M. Lutsenko voulait que Mme Yovanovitch soit renvoyée et, en tant qu’avocat personnel du président, M. Giuliani était en mesure d’aider. M. Giuliani voulait des informations négatives sur les Bidens et, en tant que principal procureur d’Ukraine, M. Lutsenko aurait eu le pouvoir d’annoncer une enquête sur les relations de Hunter Biden avec la société énergétique. M. Giuliani considérait également Mme Yovanovitch comme insuffisamment fidèle au président et comme un obstacle aux enquêtes.

M. Lutsenko a fait allusion à une contrepartie potentielle dans les messages texte qui sont devenus publics pendant le procès de destitution. En mars 2019, M. Lutsenko a écrit dans un message texte en russe à M. Parnas qu’il avait trouvé des preuves qui pourraient être dommageables pour les Bidens. Puis il a ajouté: «Et vous ne pouvez même pas faire tomber un idiot», dans une référence apparente à Mme Yovanovitch, suivie d’un emoji au visage froncé.

À peu près à la même époque, M. Giuliani était en négociation pour représenter également M. Lutsenko ou son agence, a déjà rapporté le New York Times. Un projet d’accords de mandat prévoyait que M. Giuliani reçoive des centaines de milliers de dollars pour aider le gouvernement ukrainien à récupérer l’argent qu’il croyait avoir été volé et caché à l’étranger.

M. Giuliani a signé l’un des accords de mandat, mais il a déclaré qu’il n’avait finalement pas repris le travail, car sa représentation de M. Trump en même temps pourrait constituer un conflit d’intérêts.

Lorsque Mme Yovanovitch a témoigné lors des audiences de destitution de M. Trump à la fin de 2019, elle a déclaré aux législateurs qu’elle n’avait eu que des contacts minimes avec M. Giuliani pendant son mandat d’ambassadrice.

«Je ne connais pas les motivations de M. Giuliani pour m’attaquer», a-t-elle déclaré. «Mais les personnes qui ont été citées dans la presse et qui ont des contacts avec M. Giuliani peuvent bien avoir cru que leurs ambitions personnelles et financières étaient entravées par notre politique anti-corruption en Ukraine.»

