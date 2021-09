Lickd lève 7 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Warner Music Group

in

Crédit photo : Markus Winkler

L’afflux récent de cycles de financement de plusieurs millions de dollars dans l’industrie de la musique montre peu de signes de ralentissement, car la plate-forme de licence musicale axée sur YouTube Lickd a levé 5,1 millions de livres sterling (près de 7 millions de dollars au taux de change actuel) auprès de bailleurs de fonds, dont Warner Music Group. .

Lickd, dont le siège est à Londres, qui permet aux créateurs de médias visuels de concéder sous licence des pistes populaires à utiliser dans certaines vidéos sur YouTube ainsi que sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Twitch, Vimeo et LinkedIn, a dévoilé l’augmentation substantielle via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à DMN. La société homonyme du batteur de longue date de Pink Floyd, Nick Mason, a mené le tour de 5,1 millions de livres sterling/6,99 millions de dollars, qui a également bénéficié du soutien de Warner Music Group et du développeur Fortnite Epic Games.

Et en plus de couvrir une partie de la tranche d’environ 7 millions de dollars, Warner Music Group « mettra son catalogue complet de millions de chansons à la disposition des créateurs de contenu » sur Lickd, tandis que les professionnels de la vidéo sociale peuvent déjà licencier les morceaux de David Guetta, Megan Thee Stallion, et d’autres actes signés WMG.

Plus largement, en plus de permettre à “Lickd d’amplifier sa bibliothèque de chansons commerciales”, l’augmentation d’aujourd’hui permettra à “l’entreprise de cinq ans de continuer à développer son offre technologique, sa présence internationale et sa clientèle”, ont déclaré des supérieurs. Sur ce front, les 18 derniers mois ont vu Lickd croître “à un rythme incroyablement rapide”, ont également indiqué des dirigeants, notamment en signant des accords avec WMG et le nouveau public Universal Music Group.

S’appuyant sur ce dernier, cependant, le site Web de Lickd précise qu’une “clause de viralité”, relative aux participations des propriétaires de musique dans des vidéos contenant leur IP et devenues virales, “ne s’applique qu’à un seul titulaire de droits”.

“Ce titulaire des droits est Universal Music Group (UMG)”, poursuit la partie pertinente de la page FAQ de Lickd. « Cette clause signifie qu’UMG a la possibilité de vous demander de renouveler la licence du morceau dans une période de 30 jours si votre vidéo dépasse 3 fois votre audience moyenne. Ils ne prendront pas vos revenus adsense, mais peuvent vous obliger à payer des frais supplémentaires.

Élaborant les termes de la clause de viralité, Lickd a déclaré : « Si votre vidéo devient virale (plus de 2,3 millions de vues vidéo au total) au cours des 30 premiers jours suivant la publication de votre contenu, votre vidéo pourrait être récupérée par le titulaire des droits. » De plus, bien que « la majorité » des licences de Lickd « soient accordées à perpétuité », Universal Music « se réserve le droit de potentiellement choisir de présenter une nouvelle demande après 5 ans ».

Comme mentionné initialement, les sept derniers jours ont apporté avec eux une augmentation de 6 millions de dollars pour le label de disques axé sur l’IA Snafu Records, un tour de 12,2 millions de dollars pour la startup d’échantillonnage musical Tracklib, une augmentation de 250 millions de dollars pour Dapper Labs soutenu par WMG, un 5 millions de dollars afflux de capitaux pour la plate-forme de streaming musical Audius et une série C de 122 millions de dollars pour la plate-forme de billetterie et de découverte musicale DICE.