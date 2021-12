L’ICMR Dibrugarh développe un kit de test Omicron qui peut donner des résultats en 2 heures

Le kit était en préparation depuis le 24 novembre

Alors que les scientifiques du monde entier essaient de faire une percée sur l’omicron et sa gravité, son traitement et son identification facile, au milieu du Delta dominant et d’autres variantes existantes, le Centre régional de recherche médicale (RMRC) du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) à Dibrugarh d’Assam est arrivé avec un kit de test capable de détecter la nouvelle variante de Covid en seulement deux heures.

Le kit une fois disponible sur le marché sera un grand soulagement pour les voyageurs qui doivent attendre des heures pour se faire tester et les échantillons n’ont pas besoin d’être envoyés aux laboratoires pour le séquençage du génome, ce qui est un processus gigantesque.

Le kit était en préparation depuis le 24 novembre. L’équipe de l’ICMR Dibrugarh a testé et scanné ce kit avec plus de 1 000 échantillons de patients Covid, dont certains d’autres États qui ont été détectés pour Omicron. L’équipe est dirigée par le Dr Biswajyoti Borkakoty, scientifique principal, Centre régional de recherche médicale, Conseil indien de la recherche médicale (RMRC-ICMR), Dibrugarh

Une fois le processus d’octroi de licence terminé, le kit sera disponible dans les laboratoires de test, à partir de la nouvelle semaine, pour une détection rapide de la variante Omicron dans les échantillons d’écouvillonnage. Le kit est un test RT-PCR en temps réel basé sur une sonde d’hydrolyse et a été testé contre des fragments de gènes synthétiques spécifiques de la variante Omicron du SRAS-CoV-2 dans deux régions uniques hautement spécifiques de la protéine de pointe et également de référence synthétique de contrôle de type sauvage fragments de gènes, aide le Dr Biswajit Borkakoty.

Le kit est maintenant produit en vrac par une société basée à Kolkata, GCC biotech sur un modèle de partenariat public-privé (PPP) et sera utilisé dans des laboratoires dotés d’une installation de RT-PCR et ce n’est pas un test sur site kit comme les kits de test anti-gène.

Des États comme Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka et Gujarat et 60 pays ont signalé des cas de la nouvelle variante de COVID-19.

