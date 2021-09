L’ICMR dit non à l’utilisation de l’hydroxycholoroquine et de l’ivermectine pour Covid

Le remdesivir a été suggéré pour les cas modérés de Covid-19 et le tocilizumab continue d’être sur la liste pour les cas graves de Covid et dans les 24 à 48 heures suivant le début de la maladie grave ou l’admission aux soins intensifs.

Le groupe de surveillance conjoint du groupe de travail Covid-19 du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a arrêté l’utilisation de l’hydroxycholoroquine et de l’ivermectine pour traiter les patients de Covid-19 dans le pays. Les experts de la santé mondiale ont mis en garde contre l’utilisation de ces médicaments pour traiter Covid-19, car il n’y avait aucune preuve de son effet thérapeutique contre Covid-19.

Ces deux médicaments ne faisaient plus partie des directives cliniques révisées pour la prise en charge du Covid-19 adulte dans le pays. La Direction générale des services de santé du ministère de la Santé avait publié en mai des directives pour arrêter l’utilisation de l’ivermectine et de l’HCQ et maintenant l’ICMR a abandonné ces deux médicaments. Le remdesivir a été suggéré pour les cas modérés de Covid-19 et le tocilizumab continue d’être sur la liste pour les cas graves de Covid et dans les 24 à 48 heures suivant le début de la maladie grave ou l’admission aux soins intensifs.

Conformément aux nouvelles directives, le traitement des patients atteints d’une maladie modérée avec un niveau de SpO2 de 92 à 93 % et d’essoufflement doit être assuré par des médicaments anti-inflammatoires et anticoagulants. Le remdesivir ne doit être envisagé que chez les patients atteints d’une maladie modérée à sévère nécessitant un supplément d’oxygène et sans dysfonctionnement rénal ou hépatique. Il ne doit pas être utilisé chez les patients qui ne reçoivent pas d’oxygénothérapie à domicile.

Pour l’infection sévère avec un niveau de SpO2 inférieur à 90 %, le traitement selon les directives est constitué de médicaments anticoagulants et d’un traitement anti-inflammatoire ou immunomodulateur. Le tocilizumab doit être envisagé s’il n’y a pas eu d’amélioration malgré l’utilisation de stéroïdes et une maladie grave. Il doit être administré au patient dans les 24 à 48 heures suivant l’apparition de la maladie grave ou l’admission aux soins intensifs.

