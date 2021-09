L’icône canadienne de la course de dragsters est une sensation rap ⋆ .

Lemon est la Canadienne Nicki Minaj en ce qui me concerne

De temps en temps, une reine de RuPaul’s Drag Race écrira un petit couplet qui finit par avoir plus d’impact culturel que tout ce que William Shakespeare a jamais écrit. Nous l’avons vu pour la première fois avec la quasi-totalité de Read U Wrote U, avec Alaska, Katya et Detox engloutissant la plupart des contemporains du rap avec leur lyrisme acéré et leur performance historique. Nous l’avons vu avec l’écriture qui est « Libérez la bête : BIMINI » et « Je l’aime rugueux mais mes lentilles sont tendres » sur Drag Race UK plus tôt cette année. Et maintenant, c’est au tour du Canada, grâce à Lemon qui utilise son couplet de 23 secondes sur la chanson Come Through de Priyanka pour laisser sa marque sur le monde du rap pour toujours.

Tellement bon, en fait, que Priyanka, gagnante de la première saison de Drag Race au Canada, a mis en ligne l’éditeur en boucle d’une heure ci-dessus du vers de Lemon sur sa chaîne YouTube. Émettre littéralement le reste de sa chanson pour défendre son amie qui a volé la vedette. Très iconique.

Ce qui rend le succès éclatant du couplet de Lemon d’autant plus doux, c’est à quel point elle était sous-estimée lors du défi du rap lors de la première saison de la course de dragsters du Canada. Dans un moment emblématique pour les âges, Lemon a déclaré dans la salle Werk aux autres reines et au juge de l’époque Jeffrey Bowyer-Chapman qu’elle était, et je cite, “une rapteuse directe”. Les autres se sont moqués d’elle, mais Lemon a relevé le défi et a ensuite écrit son vers de chef-d’œuvre sur Come Through. La reine des agrumes a le dernier mot.

@brandonhaworth98Tynomi regarde son couplet comme : 👁👄👁 ##lemon ##dragrace ##priyanka ##viral ##verse ##canadasdragrace ##fyp ##foryou ##foryoupage ##queer ##memes ##lgbtq♬ son original – Queers en perruques

La communauté Drag Race a embrassé Lemon et son vers Come Through à bras ouverts, tout comme le monde en ligne au sens large, maintenant que TikTok en a vent. C’est ce que Lemon a toujours mérité tbh – depuis qu’elle est allée en live et a lu les paroles de M to the B de Millie B, il était clair qu’elle était destinée à la grandeur.

T-Pain a dit que c’était “le feu”

t-pain a dit que mon couplet était le feu et il a raison https://t.co/FPksPUiQMB – citron (@thatbitchlemon) 26 septembre 2021

Twitter chérit le verset depuis quelques semaines maintenant, mais maintenant les professionnels envoient leurs acclamations. Pour le plus grand plaisir de Lemon. TikTok se remplit de toutes les filles, gays et elles rendent également hommage au banger, voici quelques-unes des plus drôles. Et une fois que vous avez fini de rire, diffusez la boucle d’une heure du verset de Lemon Come Through sur YouTube pour les droits des homosexuels et une peau claire.

1. Je pense que le tueur comprendrait et se joindrait à tbh

@saltinashakerEt c’est sur quoi ? 🍋 ##drag ##lemon ##comethrough ##dragqueen ##fyp♬ son original – Priyanka

2. Tout tourne autour de ces deux secondes de chorégraphie

@chiikinsJe suis désolé je suis [email protected] ##fypシ ##ThatCloseMessenger ##lemon ##dragrace ##dragracecanada ##IDeserveTuitionContest ##girlboss ##gay ##fypシ ##prianka♬ son original – Priyanka

3. C’est un mode de vie

@baddieewanITS AMAZING ##lemon ##rap ##rpdr♬ son original – Priyanka

4. Faire l’œuvre de Dieu

La musique de @luketooheyDrag ne devrait pas gifler aussi fort ##rupaulsdragrace ##drag ##comethrough ##fyp ##cinderellamovie ##tendance ##gay ##bi ##lgbtq @queen_priyanka_sharma @rupaulsdragrace♬ son original – Priyanka

5. Si je pouvais le faire sans mourir, je le ferais absolument

@jakub_kolasa92Obsédé par les vers de rap de @lemongivesyoulife dans la nouvelle chanson de @thequeenpriyanka 😍😍😍 S’il te plaît, tague-les, je mourrais s’ils voyaient ça ! 😭 ##pole ##poledancer ##gay♬ son original – Priyanka

