L’icône de Chelsea en échange passionné avec Jamie Carragher au sujet de la réservation controversée de Sadio Mane

L’ancien héros de Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, a reproché à Jamie Carragher une décision controversée lors du match nul 2-2 des Blues contre Liverpool à Stamford Bridge.

Liverpool est reparti de Stamford Bridge avec un point malgré une avance de deux buts. Sadio Mane leur a donné l’avantage après avoir capitalisé sur une erreur de Trevoh Chalobah. Ensuite, Mohamed Salah a doublé l’avantage avec une finition habile au premier poteau.

Chelsea a cependant riposté avant la pause avec des buts bien marqués de Mateo Kovacic et Christian Pulisic réclamer un match nul.

Cependant, le moment le plus controversé du match est survenu quelques secondes seulement lorsque Mane a attrapé Cesar Azpilicueta avec un méchant coude. L’incident a valu à Mane un carton jaune, mais de nombreux observateurs ont estimé que l’incident méritait un carton rouge.

La légende de Liverpool Carragher a fait sensation en défendant la décision de l’arbitre Anthony Taylor.

« Je pense que c’est l’un de ceux qui sont pires qu’un jaune, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait un rouge », a-t-il déclaré à Sky Sports.

A quoi Hasselbaink a répondu : « Vous êtes sérieux ? Avez-vous mis votre chapeau rouge ou juste votre football de front ? »

Jamie Carragher réplique

Carragher attrape Hasselbaink par le bras et répond : « Il y a eu un autre contrôle VAR sur Mason Mount qui n’était pas non plus un carton rouge. »

Après le match, Azpilicueta était également certain que le défi aurait dû laisser les visiteurs avec 10 hommes.

«Nous obtenons ces décisions contre nous et cela peut changer la manière du jeu.

«Nous promouvons les défis de la Premier League à 50-50 avec le ballon. Parfois, nous voyons une blague de pénalités et parfois nous voyons de vrais défis dangereux et nous n’agissons pas.

«Nous assistons à quelques matchs où les arbitres deviennent un peu plus doux en termes de pénalités et de cartons rouges, puis cela devient inverse.

« Nous ne voyons pas la même constance dans le même match et la même saison. J’ai regardé la rediffusion mais je n’en avais pas besoin car en direct je savais que c’était un rouge.

Pep Lijnders envoie un message à Salah et Mane

S’il avait été expulsé, Mane aurait été contraint de purger une suspension de trois matchs pour conduite violente.

Il se trouve que Liverpool sera de toute façon sans Salah et Mane au moment où leur prochain match arrivera en raison de la CAN.

Certains clubs ont tenté de bloquer la participation de leurs joueurs africains, mais Lijnders estime que les stars attaquantes ont mérité leur opportunité de briller sur la scène internationale.

Impressionné par leurs efforts contre Chelsea, patron remplaçant Pep Lijnders leur a souhaité bonne chance pour leurs prochaines excursions. De plus, il pense que son équipe pourra s’en sortir sans eux.

Lijnders a déclaré : « Nous avons de nombreuses armes différentes. Ils [Salah and Mane] sont incroyablement importants parce qu’ils nous donnent du visage, ils donnent une direction dans un jeu et ils nous donnent du désir.

« Je leur souhaite le meilleur pour la Coupe d’Afrique des Nations. Tout le monde sait ce que ça fait de jouer pour son pays. Ils ont le droit de se battre pour chaque prix comme il vient.

Pendant ce temps, dans une autre interview, Lijnders a confirmé que Klopp serait toujours en quarantaine pour la demi-finale de la Coupe Carabao contre Arsenal jeudi.

