L’icône de Chelsea exhorte le duo d’attaquants à intensifier après un double coup de blessure

Joe Cole a exhorté deux stars de Chelsea à se retirer après que Romelu Lukaku et Timo Werner se soient tous deux blessés lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Malmö mercredi soir.

Lukaku s’est blessé à la cheville au milieu de la première mi-temps après avoir été à la fin d’un tacle irréfléchi du défenseur de Malmö Lasse Nielsen dans la surface de réparation. Werner, quant à lui, a semblé souffrir d’un problème aux ischio-jambiers après avoir traversé le but juste avant la pause dans la confortable victoire.

Prenant la parole après le match, Bleus le patron Thomas Tuchel a déclaré que les deux joueurs seraient portés disparus pendant « quelques jours ». Il espère maintenant que leurs options de sauvegarde auront un impact en leur absence.

« Nous avons une torsion de la cheville pour Romelu et des blessures musculaires et ischio-jambiers pour Timo, ils seront donc absents pendant quelques jours », a déclaré Tuchel.

« Nous étions bien placés en ce qui concerne les blessures, nous n’avions que Christian Pulisic absent, mais tout le monde nous manque, nous avons beaucoup de matchs à jouer, nous devons trouver des solutions donc pas d’excuses.

« Les deux étaient en très bonne forme, nous devons maintenant trouver une solution et les gars qui ont attendu leur chance doivent maintenant faire leurs preuves.

« Nous avons gagné des matchs auparavant sans Timo et aussi sans Romelu, nous ne voulons pas ces problèmes trop souvent, mais vous ne pouvez pas vous cacher du fait que ces choses se produisent pendant une saison. »

Le duo de Chelsea a dit de tenter sa chance

L’ancien milieu de terrain de West Ham, Chelsea et Angleterre Cole a maintenant fait appel à Kai Havertz et Callum Hudson-Odoi, qui ont remplacé Werner et Lukaku contre les champions suédois, pour prouver leur valeur.

Les Blues affronteront Norwich en Premier League samedi, avant les matchs contre Southampton et Newcastle.

« Vous ne voulez jamais perdre vos deux avant-centres, mais si vous allez les perdre, vous voulez les perdre quand vous avez cette série de matches. Ce sont des jeux très gagnables », a déclaré Cole à BT Sport.

«Tuchel a dit qu’ils avaient gagné des matchs sans Timo et Romelu. Des joueurs comme Kai Havertz et Callum Hudson-Odoi, ils sont venus ce soir, ils ont eu un impact sur le match, peuvent-ils recommencer samedi ?

« Tout d’un coup, vous regardez autour de vous et vous pouvez attendre que Timo revienne. Le manager ne rend pas le kiné fou en demandant quand est-il de retour, car vous gagnez des matchs et les joueurs s’intensifient.

