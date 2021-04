L’icône de Chelsea, John Terry, ajoute une voix aux manifestations de la Super League européenne alors que les fans se rassemblent à Stamford Bridge

John Terry a rejoint une liste toujours croissante d’anciens et actuels footballeurs pour dénoncer les propositions de la Super League européenne.

Plus tôt mardi, l’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre Marcus Rashford est devenu le nom le plus en vue à dénoncer les plans.

.

Les partisans devraient se rassembler à l’extérieur de Stamford Bridge avant le choc de Brighton ce soir

Il a partagé une image sur Twitter de l’une des bannières qui couvre les gradins d’Old Trafford portant une citation du grand ancien manager du club, Sir Matt Busby, qui disait: «Le football n’est rien sans les fans».

Et l’icône de Chelsea, Terry, qui est l’actuel assistant de Dean Smith chez Aston Villa, a également parlé des projets sur un message sur les réseaux sociaux sur Instagram.

Publiant une photo de lui-même sur son compte, Terry a écrit: «Qu’est-il arrivé à notre beau jeu…»

jour de nouvelles lent?

Les fans gagnent la bataille pour l’âme du football alors que la journée folle se termine avec la mort d’ESL

Nouvelles

La Super League s’arrête alors que tous les clubs de Premier League sortent, Ed Woodward quitte Man United

disparu

La démission d’Ed Woodward à Manchester United déclenche une incroyable diatribe sur talkSPORT

AVORTÉ

Victoire pour les fans alors que les six clubs de Premier League se retirent de la Super League

Aller

Ed Woodward quitte Man United: le vice-président exécutif quittera le club fin 2021

le football gagne

Neville, Carra, De Bruyne et Wenger réagissent à l’effondrement historique de la Ligue européenne

Terry est une légende incontestée de Chelsea et il sera sans aucun doute consterné que son ancien club soit l’un des soi-disant “ six grands ” qui forment une division séparatiste pour laquelle ils n’auraient pas à se qualifier et ne pourraient jamais être relégués.

Il est entendu que beaucoup au sein de ces clubs, y compris les joueurs et le personnel, sont tout aussi consternés que la communauté du football dans son ensemble, qui a réagi avec un dégoût universel au cours des 48 dernières heures.

Les 14 autres clubs de Premier League ont tenu une réunion aujourd’hui en votant pour rejeter “ à l’unanimité et vigoureusement ” les plans, tandis que Downing Street a menacé une “ bombe législative ” pour empêcher la proposition d’aller de l’avant.

.

Les fans de Chelsea prévoient une manifestation mardi soir

Les fans de Chelsea, quant à eux, prévoient une manifestation devant Stamford Bridge avant leur affrontement contre Brighton mardi soir.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu’il se sentait mal à l’aise d’être interrogé sur la compétition car il n’en savait pas encore beaucoup plus que la déclaration initiale.

Guardiola a déclaré lors d’une conférence de presse: «C’est un peu inconfortable pour nous. Nous n’avons pas toutes les informations. Une fois que nous aurons toutes les informations, je donnerai mon avis.

.

Guardiola ne semble pas soutenir la Super League européenne

«C’est une déclaration, et rien de plus.»

Interrogé sur le concept d’une compétition dans laquelle il n’y a pas de promotion ou de relégation, Guardiola a déclaré: «Ce n’est pas un sport où la relation entre l’effort et le succès n’existe pas.

“Ce n’est pas un sport où le succès est déjà garanti, ce n’est pas un sport où peu importe quand on perd.”