L’icône de Harry Potter, Daniel Radcliffe, révèle son coup le plus fou de son passage dans le monde des sorciers

in

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, la séquence en question ici provient de la première tâche du tournoi des trois sorciers dans Harry Potter et la Coupe de feu. Avec les autres sorciers de la compétition, Harry vole sur son balai au-dessus de Poudlard et il est surpris lorsqu’un dragon vole en dessous de lui. Il est renversé de son manège et fait une glissade sur le toit qui le laisse s’accrocher au bâtiment pour sa vie. Vous pouvez le regarder dans le clip ci-dessous (vous trouverez la cascade à 2:40 dans la vidéo)