L’icône de la Juventus et de l’Italie Andrea Pirlo répond aux comparaisons avec le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips

in

Andrea Pirlo a répondu que Kalvin Phillips était surnommé le “Yorkshire Pirlo” à la suite de ses superbes exploits pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Le milieu de terrain de Leeds a été un artiste remarquable pour les Three Lions lors du tournoi et a remporté de nombreux éloges sur leur chemin vers la finale, où ils ont été battus par la nation de Pirlo, l’Italie, aux tirs au but.

.

Phillips a été une figure centrale de la superbe campagne anglaise de l’Euro 2020

Le joueur de 25 ans a été surnommé en plaisantant le « Yorkshire Pirlo » à Leeds et il est désormais également adopté par les fidèles de Wembley.

Pirlo est l’un des plus grands milieux de terrain à avoir jamais honoré le jeu et l’Angleterre l’a très bien découvert à l’Euro 2012, où il a dirigé le spectacle pour l’Italie alors qu’ils éliminaient les Trois Lions aux tirs au but en quart de finale.

Mais l’ancien patron de la Juventus insiste sur le fait que Phillips et lui ont un style de jeu légèrement différent lorsqu’ils sont interrogés sur les comparaisons.

“C’est vrai. En Angleterre, il n’y a jamais eu ce genre de joueur. Il y a eu de grands milieux de terrain au fil des ans avec des compétences différentes », a déclaré l’international italien à 116 reprises à .. « Il y a le garçon de Leeds (Phillips), qui est un peu un regista…

.

Phillips devient rapidement une figure clé pour l’Angleterre

. – .

Pirlo était glorieux à regarder en tant que joueur

« Mais nous sommes un peu différents. Il n’a pas les mêmes caractéristiques que moi. Vous avez toujours eu des milieux de terrain box-to-box, comme Frank Lampard.

Pirlo est à la recherche de son prochain emploi après avoir été limogé par la Juve à la fin d’une saison 2020/21 décevante.

L’homme de 42 ans espère jouer un rôle dans un nouveau pays dans un avenir proche.

“J’aimerais aller à l’étranger”, a ajouté Pirlo sur son avenir.

« J’ai passé trois ans aux États-Unis, donc je n’ai aucun problème avec l’anglais et je parle aussi le français. J’ai l’impression que je peux aller n’importe où.