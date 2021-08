L’icône de la K-Pop Somi sort un nouveau single, “Dumb Dumb”

auteur-compositeur-interprète canado-néerlandais-coréen Somi a sorti son tout nouveau single intitulé “Dumb Dumb”, accompagné d’un clip vidéo. Il s’agit du premier single de la sensation K-Pop depuis ses débuts chez Interscope Records en 2020 “Ce que vous attendez.”

“Dumb Dumb” marque un nouveau chapitre pour Somi alors qu’elle entre dans la prochaine phase de sa carrière avec plus de nouvelles musiques à l’horizon. Le morceau dépeint l’histoire ludique d’une confrontation entre une fille confiante et son béguin. Avec “Dumb Dumb”, l’attitude ludique immédiatement reconnaissable de Somi a été agrémentée d’une touche de maturité, à la fois dans sa voix et dans son style. Sa nature expressive est soutenue par le rythme entraînant du morceau. “Dumb Dumb” a été co-écrit par Somi et la production a été dirigée par le fondateur de THEBLACKLABEL, Teddy, avec les producteurs R.TEE et 24.

Somi dit : « Hé les gars, je suis de retour avec ‘Dumb Dumb’ ! J’aime la façon dont ce morceau montre toute ma personnalité, de mignon, impertinent, ludique à féroce. La danse est aussi très amusante, je suis excité de voir toutes les reprises de vos gars. Cela a été une année chargée depuis ma dernière sortie, de la participation à l’écriture de chansons de ‘Dumb Dumb’ au travail sur beaucoup de musiques différentes. J’ai hâte que vous voyiez tout ce que j’ai prévu pour cette année !

Avant la sortie de “What You Waiting For”, la chanteuse avait partagé ses premiers singles solo “Birthday” et “Outta My Head” après son départ du groupe de filles K-pop IOI Somi a rejoint le groupe en 2016 après être arrivée en premier. place sur la compétition de télé-réalité Produce 101 et a pris la décision de partir en solo du groupe de 11 pièces en 2017.

“Somi se distingue par son approche unique et mondaine de la musique pop”, a déclaré Sam Riback, vice-président exécutif et responsable A&R chez Interscope lors de l’annonce de sa signature. “Elle est sur le point d’être la prochaine artiste internationale et constitue un autre excellent ajout à la relation florissante que nous continuons à construire avec [Black Label co-founder] Teddy Park, Black Label et toute la famille YG.

Achetez ou diffusez “DUMB DUMB”.