L’icône de la musique Quincy Jones dit qu’il ne travaillerait pas avec Elvis Presley “ raciste ” ⋆ .

“Non. Je ne travaillerais pas avec »Elvis, l’icône de la musique américaine Quincy Jones a déclaré dans une interview avec The Hollywood Reporter.

«C’était une mère raciste – je vais me taire maintenant. a expliqué Jones, lauréat de 28 Grammy Awards au cours d’une carrière d’environ 70 ans. «J’écrivais pour [orchestra leader] Tommy Dorsey, oh mon Dieu, à l’époque dans les années 50. Et Elvis est entré, et Tommy a dit: «Je ne veux pas jouer avec lui. “

La question concernant Elvis est venue après que Jones ait mentionné travailler avec Michael Jackson, qui, selon Jones, «faisait des copies d’Elvis» sur le tournage de la comédie musicale «The Wiz».

Jones a également discuté du racisme qu’il a trouvé répandu à Hollywood dans les années 1960.

«Ils m’ont appelé pour faire le« Mirage »de Gregory Peck [in 1965] et je suis venu ici. J’étais habillé de mon costume préféré et le producteur est venu me rencontrer à Universal. Il s’est arrêté dans son élan – choc total – et il est revenu et a dit [music supervisor] Joe Gershenson, «Vous ne m’avez pas dit que Quincy Jones était un nègre.

Ils n’utilisaient pas de compositeurs noirs dans les films. Ils n’utilisaient que des noms d’Europe de l’Est à trois syllabes, Bronislaw Kaper, Dimitri Tiomkin. C’était très, très raciste.

Jones a déclaré à propos des manifestations de justice sociale de l’été dernier après la mort de George Floyd en garde à vue: «Cela fait longtemps, mec. Les gens ont tourné la tête dans l’autre sens, mais c’est la même chose pour moi – misogynie, racisme.

«Il faut apprendre à haïr quelqu’un. Cela ne vient pas naturellement, je ne pense pas. Je ne pense pas, sauf si vous avez été formé. Je pense juste que c’est une si mauvaise habitude. Ces racistes, oh mon Dieu. Asiatiques? Comment diable vous fâchez-vous contre une fille asiatique?