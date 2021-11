L’icône de la Premier League, Nigel Winterburn, évalue les quatre meilleures chances d’Arsenal

Arsenal est invaincu lors de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues (Photo: .)

Nigel Winterburn pense qu’Arsenal manquera toujours un top quatre en Premier League cette saison malgré sa forme récente.

Les Gunners sont actuellement sur une séquence de 10 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, une séquence qui comprend des victoires catégoriques en Premier League contre Leicester City et Tottenham.

Ces résultats ont propulsé le club du nord de Londres à la cinquième place du classement après 11 matches et à seulement deux points de Liverpool, quatrième.

Cependant, l’ancien arrière gauche d’Arsenal Winterburn pense qu’Arsenal finira juste en dehors des places de la Ligue des champions à la fin de la campagne.

« Vous devez obtenir votre propre formulaire correctement. On m’a posé une question sur une prédiction au début de la saison, » Arsenal peut-il finir dans le top quatre » bien sûr, car les joueurs sont assez bons pour qu’ils se faufilent dans ce genre de support « , a-t-il déclaré. Metro.co.uk via FreeSuperTips.

«Est-ce que je pensais vraiment qu’ils y arriveraient quand on me l’a demandé? Probablement pas.

Nigel Winterburn pense qu’il sera difficile pour les Gunners de terminer dans les quatre premiers (Photo: .)

« Je pensais que les équipes devant eux, comme Manchester City, Liverpool et Chelsea, semblaient en avoir un peu plus sur elles. Ensuite, vous regardez Man Utd qui a signé [Cristiano] Ronaldo et [Jadon] Sancho, alors tu te dis : « Pouvons-nous vraiment finir au-dessus d’eux ? et c’est avant d’arriver à Leicester et West Ham.

« Si vous regardez comment la saison s’est déroulée jusqu’à présent, il y a une position disponible dans le top quatre pour quiconque veut l’attraper. Man Utd vacille en ce moment, West Ham semble cohérent.

« Je pense toujours que c’est un gros test pour Arsenal et les prochains matches des semaines à venir pourraient nous en dire beaucoup plus. Si Arsenal subit quelques blessures, ils pourraient à nouveau s’éclipser, mais si tout le monde reste en forme, l’élan pourrait se poursuivre.

« J’ai l’impression qu’ils vont rater le top quatre, mais j’espère me tromper ! »

Les Gunners chercheront à maintenir leur belle forme lorsqu’ils accueilleront Liverpool aux Emirats samedi prochain.



