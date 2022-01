L’icône de la télévision Betty White est décédée six jours après avoir subi un accident vasculaire cérébral

Betty White a subi un accident vasculaire cérébral six jours avant sa mort, selon le coroner du comté de Los Angeles, qui a identifié cet événement comme la cause de la mort de l’actrice de télévision bien-aimée le soir du Nouvel An.

La star des « Golden Girls », dont le nom légal était Betty Marion Ludden, est décédée des suites d’un « accident vasculaire cérébral », selon son acte de décès, obtenu lundi et mis en ligne par TMZ. Le certificat a été délivré par le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Les représentants du coroner n’ont pas immédiatement répondu à la demande de confirmation du Times.

Un accident vasculaire cérébral, également connu sous le nom d’accident vasculaire cérébral, affecte les vaisseaux sanguins et le flux sanguin vers le cerveau et peut entraîner des lésions tissulaires s’il n’est pas détecté rapidement.

La pionnière de la télévision lauréate d’un Emmy avait 99 ans lorsqu’elle est décédée chez elle à Brentwood le 31 décembre – moins de trois semaines avant son 100e anniversaire, qui serait tombé le 17 janvier.

Le documentaire étoilé, « Betty White: A Celebration », était à l’origine prévu pour célébrer le centenaire de la star de la folie. Le film sortira dans les salles comme prévu, mais le projet – auparavant connu sous le nom de « Betty White : 100 ans de jeune – Une célébration d’anniversaire » – a subi un changement de titre après sa mort.

