L’icône de la WWE qui s’est battue avec Hulk Hogan, a rivalisé avec Vince McMahon et est décédée un jour après son entrée au Temple de la renommée

Avec son personnage plus grand que nature, The Ultimate Warrior est l’un des plus grands personnages de lutte professionnelle jamais vus.

Jim Hellwig était l’homme derrière le gadget, apportant une énergie à votre télévision comme peu d’entre eux l’avaient jamais fait.

The Ultimate Warrior reste l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la lutte

Hellwig a débuté dans la lutte en 1985, pénétrant dans l’entreprise avec le futur Hall of Famer Sting de la WWE.

En 1987, la WWE – alors appelée WWF – l’a récupéré et a changé son nom de catch de Dingo Warrior à The Ultimate Warrior.

Il a connu un succès précoce avec la société, remportant ses débuts en pay-per-view à WrestleMania IV et a été le champion Intercontinental moins d’un an plus tard.

En 1990 – à WrestleMania 6 – Warrior était sur une trajectoire de collision avec la plus grande star de la lutte des années 1980 et, sans doute, de tous les temps à Hulk Hogan.

Ils se sont rencontrés à WrestleMania où le titre Intercontinental de Warrior et le titre WWE de Hogan sont en jeu, Warrior sortant en tête et Hogan l’a même soutenu sur le ring après.

Ultimate Warrior fait sa célèbre entrée énergique

C’était une poussée en or à la WWE et Warrior a continué à avoir des matchs et des rivalités mémorables avec Sgt. Slaughter, Macho Man Randy Savage, The Undertaker et Jake ‘The Snake’ Roberts.

Mais c’est là que les choses ont commencé à se détériorer entre The Ultimate Warrior et le président de la WWE Vince McMahon.

En juillet 1991, Warrior a déclaré à McMahon qu’il voulait des frais de 550 000 $ pour se produire à WrestleMania VII, un nombre garanti de jours ouvrables, des hébergements de voyage et un pourcentage plus élevé de ventes de marchandises pour son nouveau contrat. Il aurait fait remarquer que 550000 $ « étaient justes », et que « [Warrior] signifiait autant ou plus pour la série que Hulk [Hogan]».

Warrior semblait obsédé par le fait d’avoir un pied d’égalité à la WWE avec Hogan et voulait être rémunéré de la même manière. Il a également déclaré qu’il resterait à la maison jusqu’à ce que McMahon prenne une décision sur l’accord.

McMahon a accepté ses conditions, mais uniquement parce que Warrior était le principal tirage au sort dans une équipe avec Hulk Hogan pour SummerSlam le mois suivant et que le patron avait l’impression d’être retenu en rançon sur les demandes.

Il était l’un des plus gros tirages de la lutte à la fin des années 80 et au début des années 90

Peu de temps après SummerSlam, McMahon a suspendu Warrior et dans la lettre de notification a déclaré: «Vous avez menacé de rester à la maison, de sorte que vous n’apparaissiez même pas au principal événement d’été à la carte de Titan, SummerSlam. Je n’ai eu d’autre choix que d’accéder à vos demandes exorbitantes. C’était une grave erreur de votre part.

Dans la lettre, McMahon a fait référence à l’obsession Hogan et a même appelé Warrior «une légende dans votre esprit».

«Votre principale plainte est apparemment que vous n’êtes pas rémunéré au même taux que Hulk Hogan, bien que ‘Hulk’ soit une légende vivante, soit encore beaucoup mieux connu du public, a lutté plus longtemps, est le champion de la WWF, est en beaucoup une plus grande demande d’apparitions personnelles, est une plus grande star et un tirage au sort aux événements de la WWF, est plus fiable et est beaucoup plus vénérée et respectée par les fans de la WWF et par le grand public », a écrit McMahon.

«Vous êtes devenu une légende dans votre propre esprit; vous n’avez certainement pas le droit d’exprimer vos sentiments en violant et en menaçant de rompre votre contrat. »

Ultimate Warrior a toujours voulu être traité comme une star au niveau de Hogan

Sans surprise, Warrior a refusé la suspension et a voulu partir en octobre 1991, mais McMahon a rejeté cette demande, sachant qu’il l’avait sous contrat pour encore 11 mois.

Cela a abouti à une impasse et Warrior n’a pas joué à la WWE TV. Cependant, avec le départ de Hulk Hogan, McMahon a réussi à le convaincre de revenir à WrestleMania VIII.

Bien que le retour de 1992 était censé entraîner une autre course au titre mondial, Warrior a été libéré en novembre de la même année en raison d’échecs de tests de dépistage de drogue.

Warrior a admis dans le passé qu’il était un gros utilisateur de stéroïdes. Mais McMahon a suggéré à Warrior d’expérimenter une hormone de croissance qui a conduit à son départ.

Il est revenu pour une autre course en 1996 et est revenu avec une victoire de WrestleMania sur Triple H, mais cette course s’est terminée prématurément après seulement trois mois car McMahon a de nouveau dû le laisser partir, cette fois pour des dates contractuelles manquantes dans son contrat. Il aurait ensuite trois matches à la WCW avant de se retirer essentiellement de la lutte.

WWE

McMahon dirige toujours la WWE dans ses 70 ans

Les choses n’ont jamais semblé simples pour le personnage une fois dans une génération. Sa mort n’était pas différente.

Une relation compliquée avec McMahon et donc la WWE, Warrior avait une histoire de non-présentation lors d’événements et était un utilisateur de stéroïdes évident et admis à un moment où le gouvernement sévissait contre cela dans la lutte professionnelle.

Il est devenu épuisable par circonstance, mais McMahon a toujours essayé de le ramener après le départ de Bret Hart en 1997. Malgré tous les défauts de Warrior, il était toujours un lutteur plus grand que nature que vous ne pouvez pas créer avec n’importe qui. Il était spécial.

McMahon pensait toujours que son problème était qu’il croyait un peu trop spécial, à son détriment en fait. Cette disparité d’opinion a été vue comme une trahison des deux côtés et le mauvais sang a duré 18 ans.

Enfin, en 2014, Ultimate Warrior a pris sa place légitime dans le WWE Hall of Fame. Il a ensuite fait une apparition à WrestleMania 30 la nuit suivante, puis a coupé une promo émotionnelle sur le RAW après WrestleMania.

Ultimate Warrior pratiquant son discours au Temple de la renommée avec Vince McMahon

Ultimate Warrior, le personnage plus grand que nature, a été intronisé au Temple de la renommée en 2014

Mais malgré toute la nostalgie et l’éclat du cercle complet que les fans ont ressenti, quelque chose n’allait pas. Même dans cette dernière promo, Warrior a déclaré que son cœur « battrait son dernier battement » et a déclaré aux fans que son esprit « immortel » vivrait.

Puis, le 8 avril 2014 – le lendemain même – le cœur de Warrior a lâché en mourant d’une maladie cardiovasculaire. Il s’est effondré en marchant vers sa voiture avec sa famille dans un hôtel de l’Arizona.

Des témoins pendant le week-end de WrestleMania avaient déclaré que Warrior transpirait beaucoup et était souvent à court de souffle. Il avait l’air frêle et certainement pas l’image de la santé qu’il était autrefois.

Mourant à 54 ans, il ne fait aucun doute qu’il a souffert des abus de stéroïdes auxquels il s’est soumis, mais était-il enfin en paix?

Enterrer la hache de guerre avec la WWE après toutes ces années et s’immortaliser dans le Hall of Fame de la WWE était peut-être une fin aussi appropriée que n’importe qui pour une vie plus grande que la plupart.