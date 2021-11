L’icône de Liverpool Jamie Carragher trolls la légende de Manchester United Rio Ferdinand sur Ole Gunnar Solskjaer et Peter Schmeichel obtient la chaleur pour le transfert de Man City

Jamie Carragher visait des fouilles brutales contre deux légendes de Manchester United alors que l’icône de Liverpool se mettait à troller ses rivaux.

Rio Ferdinand et Peter Schmeichel ont été les victimes d’une semaine difficile pour les Diables rouges, et Carragher n’a eu aucune pitié pour l’un ou l’autre.

Carragher aimait la vie

L’ancien défenseur central anglais Ferdinand était l’une des plus grandes pom-pom girls d’Ole Gunnar Solskjaer pendant son mandat de gardien il y a trois ans.

Lorsque le Norvégien a organisé la célèbre victoire de Man United en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain pour atteindre les quarts de finale de la compétition en 2019, il a adoré chaque minute.

En direct sur BT Sport, il a déclaré: « Man United ne me remerciera peut-être pas, mais sortez le contrat, mettez-le sur la table, laissez-le signer, laissez-le écrire les chiffres qu’il veut y mettre compte tenu de ce qu’il a fait depuis qu’il est venu et laissez-le signer le contrat et partir.

« Ole est au volant, mec – il fait son truc. Man United est de retour !

GETTY

Solskjaer a connu un bon départ à United mais s’est retiré sans argenterie

Et après que Michael Carrick, le nouveau patron par intérim de United après le limogeage de Solskjaer, ait aidé son équipe à remporter une victoire 2-0 sur Villarreal et à passer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Carragher n’a pas pu résister à une fouille.

Il a tweeté: «Man Utd ne me remerciera peut-être pas, mais obtenez le contrat, mettez-le sur la table et laissez-le le signer, laissez-le corriger les chiffres qu’il veut, laissez-le signer le contrat. Carrick est au volant, mec !

Carragher n’en avait pas fini là non plus car il a passé une nuit impitoyable aux dépens d’anciens ennemis.

Le tweet de Carragher est rapidement devenu viral

Le héros danois Schmeichel était également une cible après avoir affirmé qu’il « ferait n’importe quoi pour ce club ».

Schmeichel est sans doute le meilleur buteur de United et de la Premier League, remportant match après match pour les Red Devils avec des arrêts époustouflants.

Schmeichel a tout gagné pour United, avant de signer pour City…

Schmeichel a dit qu’il ferait n’importe quoi pour son ancienne équipe

Schmeichel a tout remporté en jouant sous Sir Alex Ferguson entre 1991 et 1999, aux côtés de son coéquipier Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer a été démis de ses fonctions de patron de United après une série de défaites humiliantes qui ont abouti à une défaite 4-1 contre les combattants de relégation de Claudio Ranier à Watford.

Et bien qu’il n’ait pas de CV de direction à proprement parler, Schmeichel s’est vu demander par un autre expert Micah Richards s’il ferait la même chose que Solskjaer et sauterait en parachute pour sauver son club.

«Je ferais n’importe quoi pour ce club. J’aimerais. Bien sûr que je le ferais, je les aiderais de toutes les manières possibles », a-t-il déclaré.

Le moment où Carragher a su qu’il avait acculé Schmeichel…

Schmeichel a mordu tout de suite, mais la paire était trop occupée à rire

Mais Carragher n’a pas tardé à soulever un problème flagrant avec la loyauté déclarée de Schmeichel pour United, faisant référence à son sort comme à leurs rivaux de la ville…

« Vous avez signé pour Man City, n’est-ce pas ? » Carragher a dit avec beaucoup d’amusement dans le studio de CBS.

Alors que Carragher et Richards se pliaient de rire à la réaction de Schmeichel, le Danois a grimpé pour le seul retour auquel il pouvait penser qui blesserait l’ancien défenseur de Liverpool Carragher.

« Vous savez ce qui est vraiment, vraiment intéressant, après que Jurgen Klopp ait remporté une Premier League, tout d’un coup, vous êtes tout là-haut, assis là-haut en nous regardant. »

