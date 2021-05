L’icône de l’UFC, Georges St-Pierre, partage une histoire hilarante sur le fait de frapper Anthony Mackie pendant la répétition du Falcon et du soldat d’hiver

Je me souviens qu’une nuit, nous répétions une scène de combat avec Anthony Mackie, et il était très tard; tout le monde était très fatigué. Et quand vous répétez une scène de combat, c’est comme une danse avec un partenaire. Alors vous bougez et vous vous attendez à ce que votre partenaire bouge en fonction de ce que vous faites. Vous frappez et vous vous esquivez, donc c’est comme un lent [fight], et vous répétez et répétez et répétez et cela devient comme une réaction d’action automatique. Et une nuit, je me souviens – Anthony a beaucoup d’équipement, parce qu’il est The Falcon. Sa mobilité est très compromise. Donc, un soir, nous répétons et dans l’une des scènes, j’ai jeté un coup de poing, et il a dû se cacher sous moi. Mais je pense qu’il a mal calculé, donc il n’a pas esquivé. Je n’ai pas pu lui donner mon coup de poing. Je l’ai mis sur le côté de la tête. Et ça allait; tout était bon, mais c’est juste pour vous montrer que parfois ça pouvait être dangereux, vous savez, parce qu’il y avait du danger là-dedans. Il se bat toujours, même si ce n’est pas vraiment un combat. Alors après ça, quand il allait bien, je faisais une blague parce que quand je l’ai attrapé, je l’ai attrapé sur mon coude. Il y a un nerf là-bas, et je lui ai dit: “ Anthony, tu es probablement la seule personne de ma vie que j’ai jamais frappé, que j’ai plus de dégâts ”, parce que mon bras était engourdi pendant quelques minutes après, et il était amende.