Cristiano Ronaldo vs Mohamed Salah est le débat qui a fait rage toute la semaine, et maintenant Graeme Souness a eu son mot à dire.

Les héros de Manchester United et de Liverpool sont sur le point de s’affronter à Old Trafford alors que les géants de la Premier League s’affrontent, renouant avec une rivalité vieille de plusieurs décennies.

Ronaldo a rejoint Manchester United est impatient de prouver qu’il est le meilleur de la Premier League

L’as des Reds Salah est actuellement l’un des joueurs les plus en forme du football mondial, marquant 11 lors de ses neuf derniers matchs, dont des doublés en Ligue des champions contre Porto et l’Atletico Madrid et quelques buts merveilleux en Premier League.

Son manager Jurgen Klopp n’est que l’une des nombreuses personnes qui pensent qu’il est actuellement le meilleur au monde, devant Lionel Messi, mais certains peuvent prétendre qu’un « embrayage » Ronaldo le rivalise.

De retour à Manchester cet été, le Portugais a inscrit six buts en huit matchs, dont trois buts vainqueurs.

Et l’icône de Liverpool, Souness, pense que Salah a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être considéré comme un grand de tous les temps comme Ronaldo, malgré sa forme outrageusement bonne.

Salah a marqué en neuf matchs consécutifs pour Liverpool, un record époustouflant

« Vous ne pouvez pas comparer les deux, il ne s’agit pas seulement des trois derniers mois », a déclaré Souness à Sky Sports.

«Il y a un argument pour que Salah soit le meilleur joueur du monde au cours de ces trois mois de la saison.

« Ronaldo a un argument, Ronaldo pourrait s’asseoir dans n’importe quelle pièce avec n’importe quel joueur de n’importe quelle génération et dire que j’ai été le meilleur joueur de l’histoire du jeu. Et les gens contesteraient ce point. Pour moi, il est certainement là-haut.

Ronaldo a remporté la Ligue des champions avec Man United en 2008 avant de la soulever à quatre reprises avec le Real Madrid

« Pour [Salah], il a eu plusieurs bonnes années à Liverpool, en ce moment il est le meilleur mais Ronaldo est encore à un autre niveau que celui de Salah dans sa carrière, où il est à ce stade.

Il a ajouté : « Si vous dites que je pourrais avoir un Ronaldo de 28 ans et un Salah de 28 ans, je prendrais Ronaldo, mais en ce moment, et c’est présent, et c’est ce qui nous intéresse. En ce moment, vous prendriez Salah parce qu’il est en pleine forme.

