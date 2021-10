L’icône de Manchester United, Cristiano Ronaldo, pourrait être contraint de prendre sa retraite en raison de la mauvaise gestion d’Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré talkSPORT, et d’autres départs pourraient suivre

Le héros de retour de Manchester United, Cristiano Ronaldo, pourrait être contraint de prendre sa retraite, selon un fan, qui pense que la mauvaise gestion d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait l’amener, ainsi que d’autres joueurs, à vouloir quitter le club.

La superstar portugaise faisait partie de l’équipe qui a été battue 5-0 par Liverpool dimanche, ce qui a laissé le patron Solskjaer sous une pression immense.

Ronaldo n’a rien pu faire contre la raclée

Et un supporter des Red Devils pense que les limitations du Norvégien pourraient signifier que certains des joueurs vedettes du club voudront partir à la fin de la saison.

« Je suis un fan d’Ole, mais le match d’hier soir a essentiellement montré à tout le monde ce dont nous sommes vraiment capables – aucune pression, aucune créativité et aucune idée de ce que nous faisons réellement », a déclaré le fan de United Serge à talkSPORT.

« Cette saison, United perdra inévitablement des joueurs de qualité à cause d’une mauvaise gestion.

« Je peux voir Bruno [Fernandes], [Donny] Van de Beek, et [Edinson] Cavani part parce qu’ils vont perdre la foi.

Solskjaer a été hué hors du terrain après la défaite

« Le pire, en plus de tout cela, c’est que notre joueur légendaire, Ronaldo, je pense, sera forcé de prendre sa retraite plus tôt parce qu’il a un contrat de deux ans et, avec la façon dont les choses se passent, je ne peux pas voir lui s’étendant.

« Il va juste devoir prendre sa retraite car il ne partira pas après ce retour légendaire. »

L’activité de Ronaldo sur les réseaux sociaux suggère qu’il n’arrêtera pas de sitôt, cependant, déclarant sur Instagram qu’il appartient désormais aux joueurs de livrer après l’humiliation à Old Trafford.

« Parfois, le résultat n’est pas celui pour lequel nous nous battons », a déclaré Ronaldo. « Parfois, le score n’est pas celui que nous voulons. Et c’est à nous, seulement à nous, parce qu’il n’y a personne d’autre à blâmer.

«Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que cela, bien mieux, et c’est à nous de les livrer. C’est maintenant! »