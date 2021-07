L’icône de Manchester United, Paul Scholes, a été salué par Zinedine Zidane, Ronaldinho l’enviait et Pep Guardiola souhaitait qu’il soit un de ses coéquipiers.

Très rarement un footballeur reçoit des éloges aussi élevés de la part de ses pairs, mais Paul Scholes était différent.

Il était le maestro du milieu de terrain qui a passé toute sa carrière professionnelle – sauf un match pour Royston Town – à Manchester United dans l’une des équipes anglaises les plus dominantes de l’histoire de la Premier League.

Scholes faisait partie de l’équipe de Man United pour 11 de leurs 13 victoires en Premier League

Il a remporté 11 titres de Premier League, juste une partie de son incroyable récolte de 25 trophées au cours d’une illustre carrière sous Sir Alex Ferguson à Old Trafford.

Un total de 718 matchs et 155 buts font de lui une légende incontestable à United, mais les statistiques ne disent pas toute l’histoire.

Il était à peu près aussi complet que le milieu de terrain que l’on pouvait trouver dans le jeu. Sa gamme de passes était hors de ce monde, il pouvait lancer une volée dans le coin supérieur de l’extérieur de la surface, il pouvait dicter les matchs du milieu de terrain et même faire un tacle, bien qu’il ait remporté 97 cartons jaunes de Premier League.

Ses buts contre Bradford, Aston Villa et Barcelone viennent à l’esprit quand on pense à Scholes “classique”.

Il a même marqué 20 buts en une seule saison lors de la campagne 2003/04, ce qui n’est peut-être pas une surprise si l’on considère qu’il a joué plus en avant que dans sa jeunesse.

Et comme son coéquipier Roy Keane, il a montré son engagement envers le club sur son propre match individuel avec sa performance contre la Juventus lors de leur match retour de demi-finale 1998/99, remportant un carton qui l’a vu suspendu pour la finale historique, juste pour s’assurer United a gagné.

Scholes a fait 718 apparitions sous un maillot de Manchester United

Scholes a été nominé cinq fois pour le Ballon d’Or mais n’a pas obtenu un seul vote à chaque fois et n’a peut-être jamais reçu les distinctions personnelles qui sied à un joueur de son talent.

Mais il était respecté par ses pairs peut-être plus que tout autre joueur de mémoire récente.

Zinedine Zidane était sans doute l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération pour le club et le pays.

Lorsqu’on lui a demandé « qu’est-ce que ça fait d’être le meilleur joueur du monde ? Zidane aurait répondu: “Je ne sais pas, demandez à Paul Scholes.”

Dans une interview séparée, il a déclaré : « Il ne fait aucun doute pour moi que Paul Scholes est toujours dans une classe à part. Il est presque intouchable dans ce qu’il fait. Je ne me lasse pas de le regarder jouer.

«Vous rencontrez rarement le footballeur complet, mais Scholes en est aussi proche que possible. L’un de mes regrets est que l’opportunité de jouer à ses côtés ne s’est jamais présentée au cours de ma carrière.

Il n’est pas le seul milieu de terrain légendaire à avoir souhaité jouer aux côtés de Scholes. Icône de Barcelone et actuel patron de Man City, Pep Guardiola a déclaré : « Parmi tout le monde à Manchester United, je choisirais Scholes – il est le meilleur milieu de terrain de sa génération.

« J’aurais adoré jouer à ses côtés.

Zidane aurait aimé jouer avec Scholes

L’équipe de Barcelone des années 2000 était toute conquérante et a révolutionné le jeu à bien des égards avec Xavi et Andres Iniesta dominant au milieu de terrain.

Les deux ont été salués comme les meilleurs de leur génération, mais Xavi a fait valoir que cette distinction aurait dû être attribuée à l’homme de Man United.

Il a déclaré: «Au cours des 15 à 20 dernières années, le meilleur milieu de terrain central que j’ai vu – le plus complet – est Scholes. J’en ai parlé à plusieurs reprises avec Xabi Alonso.

« Scholes est un joueur spectaculaire qui a tout. Il peut jouer la dernière passe, il peut marquer, il est fort, il ne se fait jamais renverser le ballon et il ne donne pas le ballon. S’il avait été espagnol, il aurait peut-être été plus valorisé.

Peut-être une petite fouille sur la façon dont il a été utilisé dans l’équipe d’Angleterre, souvent utilisé à gauche pour accueillir Frank Lampard et Steven Gerrard au milieu de terrain central.

Ils n’étaient pas les seules icônes de leur génération à chanter les louanges de Scholes.

Xavi a salué la capacité de Scholes

Luis Figo a déclaré : « Je suis stupéfait quand je vois Paul Scholes parce que vous ne le voyez jamais. Sur le terrain, vous ne pouvez pas l’attraper. En dehors du terrain, il disparaît.

Le grand brésilien Ronaldinho a déclaré : « Je veux passer comme lui. Qui lui a appris à faire ça ?

Ceux d’Old Trafford savaient à quel point il était un joueur spécial et pour tous les grands de cette équipe; Ryan Giggs, Andy Cole, David Beckham, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et d’autres, Scholes a souvent été salué comme le meilleur.

“Il fait toujours partie de ces personnes dont les autres parlent », a déclaré David Beckham. « Même en jouant au Real Madrid, les joueurs me disent toujours ‘Comment il est’ ? Ils le respectent en tant que footballeur et le voient comme l’ultime.

Seuls Giggs et Bobby Charlton ont joué plus de matchs pour Man United que Scholes – deux joueurs exceptionnels.

Mais Charlton a qualifié Scholes de possiblement le meilleur footballeur de tous les temps, sans parler du joueur de United.

Il a dit: “Je n’hésite pas à mettre un nom sur l’incarnation de tout ce que je pense être le meilleur dans le football. C’est Paul Scholes. Beaucoup de grands joueurs ont porté le maillot de Manchester United. Des joueurs que j’adorais, puis perdus avec ma jeunesse à Munich.

«Des joueurs comme Denis Law et George Best que j’aimais tellement en tant que coéquipiers et maintenant, enfin, des joueurs que j’ai surveillés de près à l’époque d’Alex Ferguson. Et à bien des égards, Scholes est mon préféré.

Scholes faisait partie de l’équipe United qui a remporté la FA Cup, la Premier League et la Ligue des champions en 1999

« J’aime son esprit et sa conviction qu’il trouvera un moyen de gagner, de faire passer le tueur ou de produire la volée décisive. Lorsqu’un jeu atteint une phase vitale, ces qualités semblent sortir de tous ses pores.

«Il est toujours sur le ballon, tournant toujours vers le but. Il cherche toujours à faire participer d’autres personnes à l’action et s’il perd la possession, vous pensez qu’il doit être malade.

Scholes a évité les feux de la rampe d’être un footballeur de haut niveau et s’est concentré uniquement sur son travail sur le terrain.

Il est depuis un expert régulier de la télévision et a eu un bref passage en tant que manager d’Oldham, mais cela n’a duré que sept matchs.

Scholes restera dans les mémoires comme l’un des plus grands de sa génération à qui ses pairs aspiraient.