L’icône de Manchester United, Sir Alex Ferguson, visite le Lowry Hotel où Mauricio Pochettino et le PSG restent en avance sur le match de la Ligue des champions de Man City

Sir Alex Ferguson a été aperçu en train d’arriver à l’hôtel de l’équipe du Paris Saint-Germain le matin de leur affrontement serré contre Manchester City mardi soir.

L’ancien entraîneur légendaire de Manchester United est un ami proche du patron du PSG Mauricio Pochettino, dont l’équipe cherche à renverser une défaite 2-1 au match aller pour atteindre sa deuxième finale consécutive.

Sir Alex et Pochettino sont de grands amis depuis leur rencontre en 2016, ce dernier le qualifiant d’“ inspiration ”

Les géants français semblent tout mettre en œuvre pour tenter de gagner un avantage à l’Etihad alors qu’ils ont demandé conseil à l’un des plus grands managers de l’histoire du sport, qui sera sans aucun doute désireux de voir la domination de Man City amenée à une fin.

Le PSG séjourne au Lowry Hotel de Manchester, qui est utilisé par United avant les matchs à domicile à Old Trafford, et il est possible que Ferguson ait été invité par Pochettino à offrir quelques mots d’encouragement alors qu’ils cherchent à progresser vers leur deuxième finale consécutive de Ligue des champions. .

Poch est un grand admirateur de Fergie et il a parlé de son admiration pour l’Ecossais dans son livre à la suite d’un déjeuner-rencontre que le couple a apprécié en 2016.

L’ancien patron des Spurs a déclaré: «C’était fantastique. C’était le rêve devenu réalité.

«Quand j’étais jeune, j’ai commencé ma carrière de manager, il a été mon inspiration. Et quand vous pouvez partager deux heures avec la personne qui est le plus grand manager au monde de tous les temps, vous devez en profiter.

«Je voulais que le temps s’arrête, mais bien sûr, c’est impossible.»

Ferguson serait également ami avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et les deux hommes ont exprimé leurs inquiétudes quant aux récents projets de Super League européenne qui se sont effondrés de manière spectaculaire le mois dernier.

City n’a jamais dépassé les quatre dernières étapes et vise à atteindre la terre promise et à en faire mieux que ses rivaux United en termes de matchs successifs remportés dans la compétition.

Le PSG s’est vu refuser la gloire par le Bayern Munich en 2020 et les hommes de Poch transpirent à cause de la forme physique de la superstar Kylian Mbappe, qui a voyagé avec ses coéquipiers à Manchester malgré les inquiétudes concernant une blessure au mollet.

Le Français était absent pour le match du week-end contre Lens et Pochettino donnera à Mbappe jusqu’au dernier moment pour prouver son aptitude à jouer à l’Etihad.