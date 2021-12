L’icône de Marvel et DC Comics George Perez diagnostiquée avec un cancer en phase terminale

L’icône de Marvel et DC Comics, George Perez, a annoncé qu’il avait récemment reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Perez, 67 ans, est un artiste de bande dessinée qui a travaillé sur des personnages majeurs tels que The Avengers et Wonder Woman, entre autres, et est depuis longtemps un membre très respecté de la communauté de la bande dessinée. Malheureusement, Perez s’est rendu sur Facebook cette semaine pour révéler que ses médecins l’avaient informé qu’il souffrait d’un cancer du pancréas de stade trois. Il a également expliqué à ses fans qu’on lui avait dit qu’il lui restait probablement six mois à un an à vivre.

Perez a ensuite partagé la nouvelle qu’il avait choisi de sauter le traitement et de vivre ses jours restants à sa guise. « On m’a donné l’option de la chimiothérapie et/ou de la radiothérapie », a-t-il écrit, « mais après avoir pesé toutes les variables et évalué à quel point mes jours restants seraient consommés par les visites chez le médecin, les traitements, les séjours à l’hôpital et la gestion des la bureaucratie souvent stressante et frustrante du système médical, j’ai choisi de laisser la nature suivre son cours et je profiterai autant que possible du temps qu’il me reste avec ma famille, mes amis et mes fans. » Perez a pris sa retraite de l’industrie de la bande dessinée en 2019, mais dit qu’il prévoit de faire au moins une autre grande apparition publique afin de pouvoir saluer les fans une dernière fois.

George Perez, le plus gentil des hommes, a apporté tant de beauté dans ce monde. En tant qu’artiste, en tant qu’écrivain, en tant qu’être humain, il est et sera toujours une inspiration pour des générations de créateurs et de fans. Tout l’amour de tous les rois à George et sa famille. Merci Monsieur. pic.twitter.com/TKt7HhL6hq – Tom King (@TomKingTK) 7 décembre 2021

« Ce n’est pas un message que j’ai aimé écrire, surtout pendant la période des fêtes, mais, assez curieusement, je ressens l’esprit de Noël plus maintenant que je ne l’ai fait depuis de nombreuses années », a écrit Perez dans la conclusion de ce message. « C’est peut-être parce que ce sera probablement mon dernier. Ou peut-être parce que je suis enveloppé dans les bras aimants de tant de personnes qui m’aiment autant que je les aime. vous avez apporté de la joie à tant de vies et que vous quitterez ce monde un endroit meilleur parce que vous en faisiez partie. »

De nombreux fans et pairs de Perez se sont depuis tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur amour et leur soutien, avec le réalisateur de la franchise de films Ant-Man, Peyton Reed, tweetant : « À George Pérez : Le travail que vous avez fait sur Les Quatre Fantastiques et Les Vengeurs dans la seconde moitié des années 70 m’a époustouflé quand j’étais enfant. J’ai dévoré chaque numéro que vous avez dessiné et je les aime à ce jour. Je vous envoie mon amour et ma gratitude. Merci. «