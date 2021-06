L’icône de Mod Squad Clarence Williams III est mort à 81 ans

Le rôle qui allait à jamais intégrer Clarence Williams III dans l’air du temps de la culture pop était sa performance en tant que flic infiltré Linc Hayes dans la série à succès The Mod Squad. Son personnage cool et recueilli est devenu un succès dans la série et il a joué le rôle pendant toute la série de cinq saisons de 1968 à 1973. Il jouerait également à nouveau Linc dans le téléfilm de 1979, Le retour de la Mod Squad. Le rôle transformerait effectivement l’acteur en un pilier de la télévision et, même aujourd’hui, les amateurs de télévision peuvent citer certaines des lignes de signature du personnage.