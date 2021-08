L’icône d’Oasis, Noel Gallagher, révèle qu’il est tombé sur l’ancien rival de Blur, Damon Albarn, après la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, qui s’est frotté à la victoire de Chelsea contre Man City

Noel Gallagher a vécu l’une de ses pires nuits en tant que fan de Manchester City en mai lorsque son équipe a perdu la finale de la Ligue des champions contre Chelsea, mais les choses n’ont fait qu’empirer lorsqu’il est parti et a rencontré un vieil ennemi.

Gallagher, ainsi que son frère et ancien coéquipier d’Oasis, Liam, ont été régulièrement filmés dans des parties distinctes de la foule lors de la défaite 1-0 contre Chelsea, semblant découragés alors que City manquait l’occasion de remporter sa toute première Coupe d’Europe.

Noel Gallagher a été vidé après la finale de la Ligue des champions la saison dernière

City n’a pas été en mesure de répondre au vainqueur de Kai Havertz à la 42e minute, le leader des High Flying Birds sortant du stade de Porto à temps plein de mauvaise humeur.

Cependant, sa nuit a pris une autre tournure pour le pire quand il est tombé sur son plus grand public d’ennemis.

Gallagher a déclaré à Jonny Owen et à ses amis sur talkSPORT dimanche matin: «Laissez-moi vous raconter une histoire amusante sur cette nuit…

« Alors que le jeu se termine, je frappe le sol avec colère, et qui est la première personne que je rencontre en dehors du sol ? Damon Albarn !

« Il va à un match de Chelsea tous les dix ans – le dernier match auquel il a assisté était probablement la dernière finale de Ligue des champions qu’ils ont gagnée !

Chelsea a battu Man City 1-0 en finale de la Ligue des champions. Peuvent-ils les battre pour le titre cette saison ?

“Et il me dit ‘d’accord mon pote ?!’ De tous les gens !

De tous les gens… tellement de gens. Nous nous demandons toujours si cette référence Parklife était intentionnelle ou non.

Le leader de Blur Albarn a eu des batailles publiques avec Gallagher et Oasis tout au long des années 90, dans ce qui a été surnommé «La bataille de Britpop» où les deux se sont affrontés en haut des charts.

À cette occasion, ce fut une victoire pour Albarn, puisque son équipe de Chelsea a remporté son deuxième titre de Ligue des champions, lui permettant de réconforter Gallagher après le match.

Gallagher, cependant, a été surpris de voir Albarn pour une autre raison.

.

Le fan de Chelsea Albarn était la dernière personne que Gallagher voulait voir

getty

Le leader de Blur, Damon Albarn, est un grand fan de Chelsea, mais pas assez pour regarder l’équipe remporter le titre de la Ligue des champions…

“Je me suis dit ‘oh bien joué’, et il a dit ‘oh tu le gagneras un jour’. J’étais comme, ‘Je jure devant Dieu…’

« Ensuite, alors qu’il me console en quelque sorte, je me dis ‘attendez une minute, votre équipe ne soulève-t-elle pas le trophée dans environ dix minutes ? Que faites-vous en dehors du sol ?’ Et il me dit ‘oh, je dois partir tôt’ et je me disais ‘eh bien, ça te résume à peu près’.

Albarn n’a pas tardé à offrir un retour, au grand dam de Gallagher.

“Et puis il a dit” eh bien, je les ai déjà vus le soulever “”, se souvient Gallagher.

« Ah d’accord, d’accord.

“J’ai téléphoné à mon manager pour lui dire que nous devrions rééditer ‘Roll With It’.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.