L’icône du hip-hop Luther ‘Oncle Luke’ Campbell a un terrain de football qui porte son nom – Dévoilement le 12 octobre

*Miami, icône culturelle de la Floride, légende de la musique, activiste communautaire et entraîneur de football gagnant, Luther « Oncle Luke » Campbell a le plaisir d’annoncer la cérémonie de dévoilement du Luther Campbell Field situé à Charles Hadley Park, la maison de son emplacement Liberty City Optimist, dont il est le co-fondateur et président.

Le dévoilement, sanctionné par la ville de Miami Parks & Recreation, aura lieu le 12 octobre à 18 h sur le terrain de football. Charles Hadley Park est situé au 1350 NW 50th St., Miami 33142.

« J’ai travaillé avec des enfants de ma ville natale pendant des années, en aidant nombre d’entre eux à entrer à l’université et en préparant nombre d’entre eux à pratiquer des sports professionnels. Construire le club Optimiste a été un travail d’amour, et le fait que le terrain porte mon nom par la ville de Miami me réchauffe le cœur. C’est un honneur absolu », s’exclame Campbell.

«Je tiens vraiment à remercier le commissaire Watson et vous tous d’avoir fait quelque chose qui est l’un des plus grands événements de notre communauté qui honore un homme qui a tant fait pour la ville de Miami, qui a eu une influence si positive sur la vie de tant de nos enfants », déclare le commissaire de Miami, Ken Russell.

Le commissaire de Miami Watson poursuit : « C’est toujours formidable d’honorer ceux qui peuvent être là pour sentir les roses.

Le dévoilement est particulièrement spécial pour Campbell alors qu’il a grandi en jouant sur le même terrain qui porte son nom et c’est le terrain sur lequel les athlètes de son programme de football s’entraînent et jouent. Il a été un intermédiaire pour les athlètes pendant trente et un ans et a aidé à développer les athlètes dès le début de leur introduction au football sur ce qui sera bientôt le Terrain de football Luther Campbell, y compris les athlètes professionnels tels que Devontae Freeman, Duc Johnson, Willis McGee, et Tchad Johnson.

À propos de Luther Campbell

Luther Campbell s’est d’abord fait connaître au niveau national lorsque, en tant que membre du groupe controversé 2 Live Crew, ils sont allés devant la Cour suprême des États-Unis pour protéger la liberté d’expression. De plus, la lutte de Campbell pour la licence créative a forcé l’industrie du disque à prendre des mesures en fournissant des avertissements « d’avertissement parental » sur les enregistrements explicites. Campbell a créé un précédent en tant que première personne suffisamment responsable pour appliquer l’avis à ses enregistrements. Luther Campbell est le premier rappeur du Sud à figurer dans les charts pop de Billboard et le premier à figurer au Rock and Roll Hall of Fame pour son exposition « Hip-Hop Nation : Roots, Rhymes and Rage ». Campbell a également été le premier dirigeant de la musique Hip Hop à lancer une maison de disques véritablement indépendante, gérant tout en interne, de la production à la distribution. Depuis le lancement de Luke Records en 1985, Campbell a transformé son héritage musical en une carrière d’homme d’affaires, de leader communautaire, d’auteur, de personnalité de la radio et de la télévision et d’entraîneur de football, faisant la plupart des gros titres de nos jours pour ses efforts philanthropiques et son activisme politique. Campbell est actuellement animateur de radio sportive et chroniqueur de longue date pour le Miami New Times. Il est également le producteur exécutif et créateur des docuseries Starz 2018 « Warriors of Liberty City », un spin-off du documentaire nominé aux Sports Emmy Award « Liberty City Warriors » sur Viceland. Luther Campbell produit également actuellement plusieurs projets cinématographiques et télévisuels, dont un biopic sur sa vie en partenariat avec Swirl Films.

