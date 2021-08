L’icône du reggae Jimmy Cliff parle du nouveau single “Human Touch”

Le mot « légende » est tellement galvaudé en musique qu’il en est devenu un cliché. Mais si un musicien mérite un tel statut, c’est Jimmy Falaise. Au cours d’une carrière qui a commencé avant qu’il n’y ait un nom générique pour la musique jamaïcaine, Jimmy Cliff a excellé en tant que chanteur, producteur, acteur de cinéma et même découvreur de talents. Ses chansons telles que “Many Rivers To Cross”, “You Can Get It If You Really Want” et “The Harder They Come”, résonnent bien au-delà de la Jamaïque. Maintenant qu’il a plus de 70 ans, il continue de faire des disques qui crient pour ceux qui en ont besoin, comme le montre clairement son nouveau single « Human Touch ».

C’est aussi une sortie opportune: il n’est pas le seul à désirer la joie de “Human Touch” à l’époque de Covid 19. Mais Jimmy dit: “Je l’ai écrit à partir de mon expérience personnelle, sans rapport avec la pandémie. Mais je peux voir que ça résonne vraiment maintenant. En collaboration avec le producteur jamaïcain Clive Hunt et le multi-instrumentiste ghanéen basé à Londres Kwame Yeboah, Jimmy a créé un single doux et digne, le présentant comme un homme avide de connexion.

Sorti le 6 août 2021, jour de l’indépendance de la Jamaïque, “Human Touch” a un groove carib-latin brillant et détendu qui ravira les millions de fans fidèles de Jimmy dans le monde entier. C’est le premier single d’un nouvel album en préparation pour le 60e anniversaire de l’île en tant que nation indépendante l’année prochaine.

Jimmy est une star depuis aussi longtemps que la Jamaïque est libre de la domination coloniale. Il lance sa carrière en 1962 alors que l’île se forge son identité culturelle. Après deux singles infructueux, Jimmy a écrit « Dearest Beverley », puis a créé sa propre opportunité lorsqu’il a frappé à la porte d’une entreprise appelée Beverley’s à Kingston, et a insisté pour avoir la chance de livrer sa chanson.

Grâce à l’audace juvénile de Jimmy, le magasin de disques et le glacier de Beverley ont rapidement été rejoints par une maison de disques du même nom, et le propriétaire de la société, Leslie Kong, est devenu un important producteur de reggae. Jimmy a aidé à mettre les deux sur la carte grâce à des succès tels que “Miss Jamaica”, “King Of Kings” et “One Eyed Jacks”. Il a même auditionné des artistes, parmi lesquels un gamin maigre nommé Bob Marley, qui a fait ses premiers disques pour Beverley sur la recommandation de Jimmy.

En 1964, Jimmy a emmené le ska aux États-Unis dans le cadre d’une tournée parrainée par le gouvernement jamaïcain, et en 1965, il a déménagé au Royaume-Uni et a sorti son premier LP pour Island, Hard Road To Travel, deux ans plus tard. Un intérêt juvénile pour la poésie a informé son talent remarquable pour l’écriture de chansons, confirmé lorsque Bob Dylan a déclaré son single “Vietnam” de 1969 comme la “meilleure chanson de protestation jamais écrite”. Cette année-là, la ballade émouvante de Jimmy “Many Rivers To Cross” a vu le jour, soi-disant comme matériau de remplissage d’album. Il est depuis devenu un hymne, repris par UB40, Harry Nilsson (avec John Lennon production), et Percy Sledge, entre autres.

Jimmy a marqué des hits avec “Wonderful World, Beautiful People” et “Wild World”, puis a excellé en tant qu’Ivan, l’anti-héros du smash culte Plus ils viennent (1972), le premier long métrage jamaïcain. Il a remporté les Grammy Awards du meilleur album de reggae pour Cliffhanger (1984) et Rebirth (2012) et a rejoint le Rock And Roll Hall Of Fame en 2010.

Mais son esprit de recherche demeure. Les derniers temps forts de la carrière de Jimmy incluent son magnifique hymne “I Walk With Love”, une réimagination étonnante de “Guns Of Brixton” de The Clash (il se souvient d’un Joe Strummer admiratif qui l’a salué dans les rues de Londres de la fin des années 70), et maintenant le majestueux et réconfortant “Contact humain”. Jimmy Cliff est peut-être une légende et un membre du Temple de la renommée, mais il lui reste encore beaucoup d’amour et de sagesse à nous donner.

