L’icône mondiale de la beauté et de l’élégance

© .Images Michelle Obama accueille le président français François Hollande à la Maison Blanche déguisé en Carolina Herrera.

Les célébrités hollywoodiennes aiment Lupita nyong’o, Taylor Swift, Marion Cotillard, Sandra Bullock, Katy Perry ou Salma Hayek, tous ont été habillés par cette grande figure de la mode, sans oublier son plus fidèle dévot, Renée Zellweger.

« Le tapis rouge est très important. Vous devez faire très attention à ce que la bonne personne s’habille de la bonne façon. Pour moi, ça doit être un look parfait. » [Herrera]

© .Images Renée Zellweger est une grande fan de Carolina Herrera.

« Le secret pour rester inspiré : il faut toujours avoir de l’imagination et une curiosité pour découvrir de nouvelles choses. Permettez-vous d’être ouvert à l’inspiration et de voir les choses sous un nouvel angle. L’inspiration vient de tout et de rien. Vous devez toujours garder les yeux ouverts ; les grandes choses ont un moyen de vous trouver si vous le faites. » [Herrera]

© .Images Katy Perry porte une robe à pois Carolina Herrera (New York Spring 2020) pour le bénéfice « Silence the Violence » de la Fondation David Lynch

L’une des grandes stars des nouvelles générations, l’actrice Sofia Carson, qui se démarque année après année parmi les mieux habillées de ses tenues haute couture sur les tapis rouges, se passionne pour elle et tout ce qu’elle représente :

« J’ai eu l’honneur de rencontrer Carolina Herrera lors d’un des défilés de sa marque à New York et elle est exactement comme vous l’imaginez : magnifiquement sophistiquée, glamour et en même temps si chaleureuse », se souvient-elle.

© .ImagesSofia Carson déguisée en Carolina Herrera lors des MTV Music Awards 2018

« En tant que créatrice, ses looks ont un langage qui lui est propre, reconnu et apprécié dans le monde entier… Ses créations mettent en valeur une féminité classique et intemporelle. Accentués de pois, exprimés en jaune, blanc et noir, ou réinventés dans une chemise blanche à la coupe impeccable, ses créations ont conquis des premières dames aux fashionistas du monde entier. Wes Gordon est devenu le grand gardien de son héritage et son travail est spectaculaire », a déclaré la jeune actrice, l’une des plus chics du monde du divertissement.

« Pour moi, c’est et ce sera toujours un honneur de porter les créations emblématiques de Carolina Herrera », a conclu Carson.

© .ImagesEn 2017, Gordon a commencé à conseiller Carolina Herrera. Un an plus tard, il est nommé directeur créatif de la marque.

Herrera fêtera son prochain anniversaire en janvier prochain. Depuis SALUT! LES USAGES Nous voulons être les premiers à vous féliciter et à vous souhaiter encore de nombreuses années de succès, avec ce savoir-faire délicat auquel vous êtes habitué. Voilà de nombreuses années de travail acharné dont le magazine a été un fidèle témoin au premier rang de ses émissions… Bravo et que les succès continuent !

Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.