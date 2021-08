L’ICONIC Paris Hilton s’est arrêté pour un «test de goût coûteux» – Paris Hilton «test de goût coûteux» Cosmo

Demander si Paris Hilton a des goûts chers, c’est comme demander si le ciel est bleu. C’est comme demander si les oiseaux peuvent voler, ou si Beyoncé a du rythme. Il n’y a que des vérités simples de l’univers que nous connaissons à la naissance.

Néanmoins, nous avons dû mettre Mme Hilton à la hauteur du défi du test du goût coûteux. Non pas parce que nous avons JAMAIS douté du goût raffiné de cette icône, mais parce qu’il n’y a pas de meilleur divertissement que de faire renifler le fromage Kraft à Paris Hilton ? Rien je te dis ! Il se trouve également qu’elle est l’invitée n ° 1 demandée pour cette série dans notre section de commentaires YouTube. Parfois, il faut donner aux gens ce dont ils ont besoin.

Dans sa nouvelle émission Netflix, Cooking with Paris, Paris se met à la cuisine avec des invités comme Kim Kardashian, Saweetie, Demi Lovato, et plus encore. Alors évidemment, nous avons dû lui donner différents aliments et ustensiles de cuisine à tester. Regardez la vidéo complète maintenant pour la voir utiliser ce fouet ! 💖 Et si Paris ne vous suffit pas, vous pouvez également écouter son podcast, ‘This is Paris’ sur iHeart Radio.

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io