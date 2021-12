Les Critics Choice Awards ont annoncé les nominations pour les cérémonies de 2022 et des films tels que Pizza à la réglisse, Spencer et West Side Story ont reçu plusieurs hochements de tête.

Bien qu’il soit l’un des derniers films à être projeté pour la critique, L’histoire du côté ouest de Steven Spielberg a décroché des hochements de tête pour le meilleur film et pour sa réalisation. Ariana Debose et Rita Moreno ont été nominées pour la meilleure actrice dans un second rôle, tandis que la nouvelle venue Rachel Zegler est en lice pour le meilleur jeune acteur/actrice. West Side Story a également décroché des nominations pour son ensemble, et hoche la tête pour son scénario, la conception des costumes, la conception de la production, le montage et la cinématographie.

Jonny Greenwood, le guitariste acclamé de Radiohead, a été nominé pour son score pour Spencer. Dans d’autres nominations musicales, « Guns Go Bang », par Kid Cudi et Jay-Z a mérité un clin d’œil grâce à son long métrage dans The Harder They Fall. Billie Eilish et FINNEAS ont également été nominés « No Time To Die » du film de James Bond du même nom.

En outre, Peter Dinklage a été nominé du meilleur acteur pour son rôle dans Cyrano. Raya et le dernier dragon a marqué un clin d’œil pour le meilleur long métrage d’animation.

Licorice Pizza, le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui met en vedette le plus jeune Sœur HAIM, Alana, a reçu huit nominations. Le film a reçu les prix du meilleur film, de la meilleure actrice (Haim), du meilleur casting d’ensemble, du meilleur réalisateur, etc.

Fin novembre, Bande originale du film Licorice Pizza a atterri sur le streaming. La capsule de 20 pistes de chansons est arrivée via Republic Records. Licorice Pizza (bande originale du film) présente des apparitions de plus de deux douzaines d’artistes, dont Bing Crosby, Buddy Collette, Chris Norman, Chuck Berry, David Bowie, James Gang, Jonny Greenwood, Nina Simone, Paul Mccartney, Taj Mahal, The Andrews Sisters, The Doors, Wings, Steve Miller Band, Sonny & Cher, Suzi Quatro, Mason Williams, Gordon Lightfoot, Donovan, Clarence Carter et plus encore. L’extraordinaire gamme d’invités est un clin d’œil au décor du film des années 1970.

Visitez le site Web des Critics Choice Awards pour la liste complète des nominés.