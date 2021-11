‘Licorice Pizza’ fait face à un contrecoup pour un bâillon raciste qui a laissé les téléspectateurs à bout de souffle

Le nouveau film sur le passage à l’âge adulte Licorice Pizza fait face à de sérieuses critiques après son week-end d’ouverture dans certains cinémas ce Thanksgiving. Le film se déroule dans le sud de la Californie dans les années 1970 et présente un racisme occasionnel contre les Asiatiques. Selon un rapport de NBC News, de nombreux téléspectateurs ont estimé que ces lignes étaient inutiles et finalement juste nuisibles, sans ajouter du tout à l’art lui-même.

Licorice Pizza vient du réalisateur Paul Thomas Anderson et met en vedette Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper et Tom Waits, entre autres. Il s’agit de deux jeunes qui grandissent et naviguent dans le monde avec leur propre relation étrange. En chemin, ils rencontrent à deux reprises un propriétaire de restaurant joué par John Michael Higgins. La première fois, il parle avec une impression exagérée d’un accent japonais à sa femme japonaise, et des années plus tard, ils le trouvent marié à une autre femme japonaise, avec qui il répète la même blague.

C’était magnifiquement tourné et incroyablement bien joué par tous, en particulier Alana et Cooper. Je pensais que c’était trop long et je ne me suis jamais vraiment connecté assez avec les deux personnages principaux pour une récompense digne à la fin. – Karen Maine (@karen__maine) 22 novembre 2021

« Toutes les tentatives d’ancrer Licorice Pizza dans un passé dénostalgique ne portent pas leurs fruits. Un gag courant sur un propriétaire de restaurant blanc avec une série d’épouses japonaises interchangeables semble être une blague sur le racisme du personnage, mais la blague atterrit sans grâce », a écrit La critique d’ardoise Dana Stevens dans une critique par ailleurs positive. Développant ce point, d’autres critiques ont tweeté sur les réponses immédiates que ces tentatives de blagues ont obtenues au théâtre et sur la façon dont cela a coloré leurs expériences du reste du film.

« Imaginez ceci : vous regardez PIZZA DE RÉGLISSE. C’est génial. Puis, au début, un personnage bouffon laisse tomber une caricature asiatique. Le public (principalement blanc) rit. Et maintenant, vous devez penser à ce rire le reste du film », a écrit l’animateur de podcast David Chen. L’écrivain et réalisatrice Karen Maine a tweeté: « Il y a une scène incroyablement raciste, apparemment inutile (autre qu’un rire bon marché, qu’il a eu lors de la projection à laquelle j’étais) qui se moque des accents asiatiques. »

Anderson a défendu cette scène dans une interview avec le New York Times, affirmant qu’elle était tout simplement authentique à la période des années 1970. Il a déclaré: « Je pense que ce serait une erreur de raconter un film d’époque à travers les yeux de 2021. Vous ne pouvez pas avoir de boule de cristal, vous devez être honnête à ce moment-là. Non pas que cela n’arriverait pas maintenant, à propos. Ma belle-mère est japonaise et mon beau-père est blanc, donc voir des gens lui parler anglais avec un accent japonais est quelque chose qui arrive tout le temps. Je ne pense pas qu’ils le sachent même » le fais. »

Pourtant, certains critiques disent que le film d’Anderson ne traite en aucun cas du racisme contre les Asiatiques, donc inclure ce « bâillon » singulier est tout simplement choquant. La sociologue Nancy Wang Yuen a déclaré à NBC News: « Il est irresponsable d’utiliser le racisme contre les Asiatiques comme un gag courant », ajoutant que le film « ne parle même pas des Asiatiques ou de la race, et qu’il normalise cette violence, ce racisme anti-asiatique occasionnel . » Elle a également souligné qu’il n’y avait aucune conséquence pour le personnage raciste du film d’Anderson.

Licorice Pizza est maintenant disponible dans certains cinémas aux États-Unis. Elle sera disponible partout le jour de Noël.