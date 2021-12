‘Licorice Pizza’ ouvre grand, le racisme asiatique et les critiques de pédo refont surface

PT AndersonLe dernier film de « Licorice Pizza » se déchaîne aux masses ce week-end – et avec lui, les thèmes inconfortables du racisme et de la pédophilie potentielle le sont également.

La dernière offre du réalisateur estimé a été largement diffusée samedi – ceci après une tournée de plusieurs semaines dans des théâtres très sélectionnés à travers LA et ailleurs – et maintenant que les gens peuvent l’attraper pour Noël … certains s’éloignent en disant quoi tôt les téléspectateurs ont également fait écho.

En attente de votre autorisation pour charger TikTok Post.

L’un des gros points à retenir, semble-t-il … le film est problématique, pas seulement pour sa prémisse sur une femme de 25 ans dans une danse amoureuse du chat et de la souris avec un garçon de 15 ans, mais tout aussi digne de grincer des dents – le fait qu’il y ait une moquerie ouverte de la culture asiatique, longuement décrite deux fois.

D’abord… la relation étrange. Le film parle de cet adolescent, Gary, qui tombe éperdument amoureux d’une fille de 10 ans son aînée, Alana, qui fait ensuite des allers-retours pour se poursuivre au milieu d’une tonne de mésaventures… le tout avec en toile de fond le San Fernando Vallée dans les années 70.

À un moment donné, elle lui montre ses seins … et à la fin, cela sous-entend qu’ils se mettent en couple. Les gens en ligne disent que l’écart d’âge est tout à fait inapproprié – et que si la chaussure était sur l’autre pied (adolescente adulte et adolescente), elle ne volerait probablement pas en 2021.

MANAA à l’Académie: le racisme de ‘Licorice Pizza’ ne mérite pas #raciste #racisme asiatique #film #AcademyAwards #licoricePizza’

Récompenseshttps://rafu.com/2021/12/manaa-to-the-academy-licorice-pizzas-racism-doesnt-deserve-awards/ – Mimi Chen (@MImi_TheSound) 22 décembre 2021 @MImi_TheSound

Peut-être tout aussi mauvais est le fait qu’un restaurateur blanc dans le film – joué par John Michael Higgins — présente ses deux épouses différentes, qui sont japonaises et se ressemblent. Dans les deux scènes, il leur parle avec un accent japonais caricatural… que beaucoup de gens ont également trouvé offensant et inutile pour l’histoire. En effet, cela pue le racisme flagrant.

Cette dernière critique est devenue assez forte, en particulier parmi ceux qui appartiennent à MANAA – le Media Action Network for Asian Americans. Ils ont écrit une lettre ouverte à l’Académie et à d’autres organes directeurs au cours de cette saison de récompenses, demandant que « LP » soit snobé.

Une femme de 25 ans et un garçon de 15 ans ont une histoire d’amour où elle lui montre ses seins ? La moquerie de la langue japonaise ? Comme vraiment? Putain cette merde — irl cathy ack !!! (@ajessilee) 25 décembre 2021 @ajessilee

Alors, qu’est-ce que PTA avait à dire à propos de tout cela? Sur la différence d’âge, il dit qu’aucune ligne n’est jamais franchie dans son film, minimisant toute provocation. Et, sur le racisme, il dit ce genre de dynamique (mari blanc parlant à femme japonaise avec un accent) »arrive tout le temps. »