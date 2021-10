Licornes : les MPME peuvent-elles se transformer pour devenir des entreprises d’un milliard de dollars en Inde

Les MPME, dont la plupart se concentrent sur la fabrication, finissent par être un nœud dans la chaîne d’approvisionnement et offrent une solution aux startups sans y gagner grand-chose. (Image : Bloomberg)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : En ce moment même, notre pays va de l’avant avec environ 70 licornes. Une licorne est essentiellement une startup qui atteint une valorisation de 1 milliard de dollars. Ensemble, ces sociétés couvrent un large éventail de secteurs, y compris, mais sans s’y limiter, le commerce électronique, les technologies financières, les technologies de l’information et les technologies électroniques. Plus de la moitié de ces startups ont atteint ce statut illustre au cours des deux dernières années. De toute évidence, il s’agit d’un précurseur de l’augmentation significative de l’activité économique du pays et de l’évolution de nouveaux marchés.

À l’autre extrémité du spectre se trouvent les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Il s’agit d’entreprises de l’industrie manufacturière et des services dont l’investissement et le chiffre d’affaires atteignent les limites prescrites. Bien que ceux-ci aient été mis en évidence pour la première fois dans la loi sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MSMED) en 2006, le gouvernement continue de se concentrer sur leur promotion et l’amélioration de la compétitivité de ce secteur. L’objectif de cet article est de discuter et d’explorer les possibilités de transformer les MPME en futures licornes en s’interrogeant sur certaines différences clés entre elles.

La différence la plus visible entre une startup de valeur et une MPME réside dans les personnes qui gouvernent ces entités. Alors que les licornes représentent généralement des exemples d’individus hautement qualifiés qui prennent des risques et dirigent l’émission, les MPME sont souvent dirigées par des personnes aux connaissances limitées qui n’ont pas les moyens de réaliser leur vision. Cela crée fondamentalement une différence marquée dans la considération d’une entité en tant qu’entreprise de grande valeur suffisamment attrayante pour que les fonds de capital-investissement détiennent une certaine participation.

On n’a pas besoin de beaucoup d’efforts pour observer que toutes les licornes ou startups à forte valeur ajoutée sont hyper-focalisées sur la technologie – dont l’absence est un démérite majeur pour les MPME. Ce n’est qu’en tirant parti de la technologie qu’une entreprise peut s’attendre à une croissance constante de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Des licornes comme Urban Company, PharmEasy et PolicyBazaar ont démontré qu’il est possible d’ajouter une valeur significative en créant des modèles commerciaux évolutifs autour des activités qui existent sur les marchés traditionnels. De plus, des outils tels que la science des données, l’automatisation et l’analyse comportementale permettent d’améliorer l’efficacité des entreprises. Les MPME, dont la plupart se concentrent sur la fabrication, finissent par être un nœud dans la chaîne d’approvisionnement et offrent une solution aux startups sans y gagner grand-chose.

La troisième différence réside essentiellement dans la stratégie et l’innovation grâce auxquelles les licornes d’aujourd’hui sont en passe d’exploiter une part de marché importante dans leur industrie. Ce n’est que par une génération constante d’idées et une méthodologie de résolution de problèmes que l’on peut parvenir à un modèle durable de grande valeur. Au contraire, les MPME sont gérées de manière traditionnelle avec un potentiel de croissance limité.

Les startups modernes offrent ces avantages qui deviennent à leur tour une proposition de valeur pour les investisseurs, gagnant ainsi leur intérêt en termes de potentiel de croissance à moyen et long terme.

Mais il existe quelques différences qui rendent difficile la comparaison des licornes et des MPME sur une base similaire. L’un d’eux est le fait que la plupart des licornes fournissent des services en utilisant le potentiel des MPME. Les plateformes de commerce électronique telles que Flipkart, Snapdeal, ShopClues et PayTM Mall proposent des produits fabriqués par des MPME tels que de l’artisanat, des textiles, des cosmétiques, des produits alimentaires, etc. Cela pose l’argument selon lequel les startups et les MPME coexistent dans un équilibre économique.

Le gouvernement a été à l’avant-garde pour promouvoir le développement des MPME à travers divers programmes. L’inclusion financière et l’accès à un crédit bon marché ont été le plus grand défi jusqu’à présent, même si des initiatives telles que l’enregistrement Udyam, le prêt en 59 minutes, les prêts Mudra et le programme de fonds de garantie de crédit ont permis aux MPME d’accéder au capital. Mais, il est impératif que les politiques publiques ne favorisent pas l’industrialisation par l’ingérence étrangère au détriment des MPME qui contribuent à environ 30 pour cent au produit intérieur brut du pays. Cela doit vraiment s’imprégner de l’ambition de construire Atmanirbhar Bharat. En outre, il est estimé que les programmes publics devraient être promus au niveau du district en utilisant un groupe de travail dédié afin d’augmenter la pénétration et d’effectuer le changement dans une plus grande mesure.

L’incubation des MPME est également nécessaire pour que les entités potentielles à forte valeur ajoutée puissent obtenir une rampe de lancement au lieu de toujours lutter pour être en bonne santé financière. Le gouvernement peut lancer un tel programme en participation conjointe avec des fonds de capital-risque privés pour adopter quelques MPME et leur fournir un soutien.

Un certain nombre de MPME indigènes produisent des biens et des services dont l’offre est limitée à la géographie locale uniquement. Ceux-ci comprennent les produits alimentaires et liés à la transformation des aliments, les médicaments et suppléments ayurvédiques, l’artisanat, etc. Il existe un potentiel de création de marchés pour ces produits, à la fois en Inde et à l’étranger. Des initiatives comme le portail GeM (Government e-Marketplace) sont un pas dans la bonne direction. Cela peut remplir l’objectif de découverte de la demande et de création de nouveaux marchés.

Il n’est pas tard pour nous de réaliser que les MPME ont l’avenir pour devenir les entreprises les plus précieuses du pays. Le secteur a besoin d’un encadrement et d’une attention appropriés pour sa croissance. Si les défis auxquels sont confrontées les MPME sont relevés de la bonne manière, l’Inde pourra bientôt voir un millier de licornes relever la barre dans la poursuite de l’Inde pour devenir une économie développée.

Simranjeet Singh est PDG – PME et commerce de détail chez Anand Rathi Global Finance Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

