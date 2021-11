L’ICPR Crypto vise à corriger les lacunes de l’ordinateur Internet

Lorsque Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD) initialement lancé, beaucoup pensaient qu’il inaugurait une toute nouvelle ère de la technologie blockchain. Mais plutôt que d’ouvrir de nouvelles frontières, le réseau a trébuché. Quoi qu’il en soit, sa communauté soutient toujours farouchement l’objectif d’amener la technologie blockchain sur Internet, et elle n’abandonne pas. Aujourd’hui, cette communauté ouvre un nouveau chapitre au réseau ICP, en commençant par un hard fork, surnommé le « Internet Computer Reboot ». La crypto ICPR est un deuxième coup de couteau dans ce qui pourrait être une nouvelle itération majeure du potentiel de la blockchain.

Source : Shutterstock

L’objectif d’Internet Computer est assez excitant : rendre les contrats intelligents disponibles à des vitesses Internet. C’est une idée tellement excitante, en fait, que le réseau a connu un énorme battage médiatique avant son offre initiale de pièces (ICO). Il a tous les attributs d’un projet réussi, avec sa vision robuste, son soutien institutionnel et sa forte capitalisation boursière. La cotation de la pièce ICP en mai a vu un prix initial de 460 $.

Depuis, ce jour-là, les choses n’ont cessé de se dégrader. Dans l’état actuel des choses, la pièce ICP se négocie à 45 $ pièce; il est passé du top cinq des cryptos les plus importants au 26e. Cette performance peut inquiéter les fans d’ICP, mais ceux qui sont optimistes sur les objectifs d’Internet Computer n’abandonnent pas pour l’instant. Au contraire, un hard fork pourrait être exactement ce dont ces taureaux ont besoin pour se remettre sur la bonne voie.

ICPR Crypto arrive au milieu de la fourchette dure de l’ordinateur Internet, apportant plus de décentralisation

De nombreux utilisateurs pensent que la mission d’ICP d’amener les contrats intelligents à des vitesses Internet est un effort courageux. Internet Computer est le seul moyen par lequel ils peuvent voir cet objectif se concrétiser. Ainsi, avec Internet Computer à la traîne en termes de capitalisation, un hard fork pourrait s’avérer être un bon moyen de faire bouger les choses. C’est ce que les développeurs espèrent accomplir avec la cryptographie ICPR.

ICPR, ou Internet Computer Reboot, sera un réseau hard fork à partir de l’ordinateur Internet d’origine. Il poursuit les mêmes fins que l’ICP mais, espérons-le, par des moyens plus efficaces. Le réseau y parviendra en offrant une plus grande décentralisation que son prédécesseur. La CIPR promet un réseau plus juste et transparent, ainsi qu’un réseau où l’accent sera davantage mis sur la gouvernance. Tout cela survient alors que les développeurs de l’ICPR appellent Dfinity, le bailleur de fonds institutionnel de l’ICP. Un développeur de la communauté affirme que Dfinity a injustement attribué des pièces ICP aux bourses plutôt qu’aux premiers investisseurs.

Pour atténuer cela, les développeurs répartissent les jetons ICPR pour les investisseurs de départ et les premiers utilisateurs en fonction de ce que l’ICP avait initialement promis avant de diverger. Le premier cycle de distribution de jetons se termine jeudi et la phase suivante se déroulera jusqu’à la fin décembre. Une fois ce financement terminé, les nouveaux investisseurs devraient s’attendre à pouvoir ajouter l’ICPR à leurs propres avoirs.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.