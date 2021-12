L’industrie des télécommunications a mis en œuvre les hausses tarifaires tant attendues qui ont le potentiel d’améliorer les niveaux d’ARPU de l’industrie à environ Rs 170 d’ici la fin de l’exercice 2023.

La hausse des tarifs des télécommunications ainsi que le récent plan de secours offrent une marge de manœuvre suffisante pour que l’industrie entreprenne un désendettement ainsi que des dépenses d’investissement pour la mise à niveau de la technologie 5G, a déclaré mercredi l’ICRA en révisant les perspectives du secteur des services de télécommunications de « stables » à « négatives ».

La hausse associée à la mise à niveau constante des abonnés à la 4G à partir de la 2G et à l’augmentation de l’utilisation des services de téléphonie devrait entraîner une amélioration de l’ARPU (revenu moyen par utilisateur) de l’industrie à environ 170 Rs d’ici la fin de l’exercice 2023, a-t-il déclaré.

« … L’ICRA a révisé ses perspectives sur le secteur des services de télécommunications de stables à négatives », selon un communiqué.

L’industrie des télécommunications a mis en œuvre les hausses tarifaires tant attendues qui ont le potentiel d’améliorer les niveaux d’ARPU de l’industrie à environ Rs 170 d’ici la fin de l’exercice 2023, selon l’ICRA.

« Cela se traduira par une augmentation de la génération de bénéfices, qui, associée au plan de secours annoncé par le gouvernement, offrira suffisamment de marge de manœuvre à l’industrie pour entreprendre un désendettement ainsi que des dépenses d’investissement (dépenses en capital) pour la mise à niveau technologique vers la 5G », a déclaré l’ICRA.

Sabyasachi Majumdar, vice-président principal et chef de groupe (notations d’entreprise) d’ICRA Ltd, a déclaré que la dernière série de hausses tarifaires, au cours de laquelle les opérateurs de télécommunications ont augmenté les tarifs prépayés d’environ 20 %, fournira une traction bien nécessaire aux niveaux d’ARPU.

« Nous prévoyons que les revenus du secteur augmenteront de 18 à 20 % au cours de l’exercice 2023, suivi d’une croissance de 10 à 12 % au cours de l’exercice 2024, ce qui, compte tenu du levier d’exploitation élevé, devrait se traduire par une saine expansion des bénéfices d’exploitation, de la même manière. devraient croître d’environ 30% au cours de l’exercice 2023 », a-t-il déclaré.

Selon les calculs de l’ICRA, le moratoire sur les cotisations, annoncé dans le cadre du plan de secours, fournit un reniflard de trésorerie annuel d’environ Rs 40 000 crore pour l’industrie jusqu’à l’exercice 2025.

L’exigence de garantie bancaire (BG) pour les opérateurs de télécommunications a également été réduite et le ministère des Télécommunications a commencé à restituer les BG aux opérateurs de télécommunications, a-t-il déclaré, notant que cela améliore la flexibilité financière du secteur.

« Alors que le moratoire sur les cotisations aurait un impact sur les recettes non fiscales du gouvernement provenant du secteur des télécommunications, deux opérateurs de télécommunications ont prépayé leurs cotisations pour des enchères de spectre antérieures totalisant 26 300 crores de roupies, compensant ainsi la perte pour le gouvernement » Ça disait.

Pour l’exercice 2022, le secteur des télécommunications devrait contribuer environ Rs 54 000 crore aux recettes non fiscales du gouvernement, ce qui sera proche de l’estimation budgétée pour l’exercice, a-t-il estimé.

La dette, cependant, continue de rester le « talon d’Achille » de l’industrie, a-t-il averti.

L’ICRA s’attend à ce que les niveaux d’endettement de l’industrie restent à environ Rs 4,7 lakh crore au 31 mars 2022, avant de baisser à Rs 4,5 lakh crore au 31 mars 2023.

« Les opérateurs de télécommunications se sont concentrés sur le désendettement et Bharti Airtel a récemment conclu son émission de droits de Rs 21 000 crore et a collecté 25% à titre de paiement initial, tandis que Vodafone Idea recherche également une collecte de fonds », a déclaré l’ICRA dans un communiqué.

Ankit Jain, vice-président adjoint et chef de secteur chez ICRA Ltd, a déclaré que bien qu’il y ait eu une amélioration des mesures d’exploitation de l’industrie, la prochaine phase de croissance sera tirée par les entreprises non-telco, y compris les entreprises, les services cloud , les services numériques et les services fixes à large bande.

