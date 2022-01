L’Icra dit qu’Omicron pourrait absorber 40 pb de la croissance du PIB au quatrième trimestre

En conséquence, l’Icra voit la troisième vague réduire d’environ 40 points de base la croissance du PIB du trimestre de mars, qui pourrait atteindre 4,5 à 5% selon l’évaluation initiale, a déclaré Nayar à PTI.

La troisième vague de la pandémie, qui a connu une augmentation massive des infections après l’apparition de la variante Omicron plus infectieuse du coronavirus, devrait réduire de 40 points de base la croissance du PIB du quatrième trimestre qui pourrait atteindre 4,5 à 5%, prévient Évaluations Icra.

Admettant qu’il est trop tôt pour adopter une position ferme alors que la troisième vague vient de commencer, l’économiste en chef de l’agence, Aditi Nayar, a déclaré qu’étant donné les premières indications et la vitesse à laquelle les nouvelles infections sont signalées, on peut supposer qu’il pourrait y avoir plus de restrictions de mobilité qui auront un impact sur les activités économiques, en particulier dans les secteurs à forte intensité de contact.

Cependant, elle a retenu les « prévisions du PIB pour l’année entière à 9 %, avec des risques de baisse modérés », affirmant de toute façon que les prévisions d’Icra étaient les plus basses parmi les chiffres du consensus qui varient de 8,5 à 10 %, la RBI la fixant à 9,5 pour cent. cent.

Il est trop tôt pour réviser à la baisse la croissance annuelle du PIB étant donné le manque de données sur l’impact probable de la troisième vague. En outre, les données sur les dépenses du gouvernement pour décembre ne sont pas encore publiées, a-t-elle ajouté.

Considérant que le Centre a demandé un crore massif de Rs 3,73 lakh en dépenses supplémentaires pour l’année en tant que deuxièmes subventions supplémentaires au début du mois dernier, il est très probable que les dépenses du gouvernement auraient déjà atteint un pic le mois dernier et pourraient continuer à augmenter pendant le reste de la budgétaire, a-t-elle soutenu, ajoutant que l’augmentation des dépenses publiques pourrait bien compenser l’impact de la troisième vague.

L’agence a également retenu les prévisions de croissance pour le troisième trimestre de 6 à 6,5%, affirmant que de nombreux indicateurs à haute fréquence se sont aplatis en novembre, avec un ralentissement après la saison des fêtes et des perturbations de l’approvisionnement causées par les fortes pluies dans le sud.

« Notre première analyse suggère que l’impact de la vague Omicron pourrait être limité à un quart (T4) en termes de durée de la flambée de nouveaux cas, ainsi que l’impact économique étant donné la meilleure préparation des gouvernements, du système de santé et des ménages .

« Cependant, il y a toujours beaucoup d’incertitudes à ce sujet. Par conséquent, l’impact de la troisième vague sur la croissance du PIB dépendra de la mesure dans laquelle les restrictions doivent être étendues à tous les États dans les semaines à venir. Pour l’instant, nous constatons une légère baisse de nos prévisions de PIB pour l’exercice 22 de 9 pour cent », a déclaré Nayar.

Elle a également déclaré qu’étant donné la récente augmentation des cas de COVID-19 et l’élargissement des restrictions conduisant à une incertitude accrue, il est de plus en plus improbable que la RBI commence la normalisation politique très retardée le mois prochain elle-même, à moins que l’inflation ne fournisse une surprise extrêmement négative.

