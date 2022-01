L’optimisme découle du scénario favorable dans lequel la plupart des acteurs ont fait état d’une forte croissance des volumes de fret sur une base séquentielle au deuxième trimestre de FY’22.

L’agence de notation nationale Icra a déclaré mardi que le secteur indien de la logistique routière devrait connaître une croissance saine au cours de l’exercice 2022 grâce à la reprise de la demande et à l’amélioration des activités commerciales.

L’optimisme découle du scénario favorable dans lequel la plupart des acteurs ont signalé une forte croissance des volumes de fret sur une base séquentielle au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 22, et la dynamique devrait se poursuivre au troisième trimestre de l’exercice en cours.

L’agence de notation nationale a maintenu une perspective « stable » pour le secteur indien de la logistique routière.

Après un T1 FY’22 en demi-teinte en raison de la deuxième vague de COVID-19, la reprise de la demande et l’amélioration des activités commerciales à partir du T2 FY’22, ont conduit à une meilleure utilisation des actifs, qui, avec les mesures de rationalisation des coûts, a soutenu les marges d’exploitation en l’actuel fiscal, Icra dans un communiqué.

La croissance à moyen terme continuerait d’être tirée par la demande de segments variés comme le commerce électronique, les produits de grande consommation, la vente au détail, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les biens industriels, associée à un changement de paradigme de l’industrie vers des acteurs de la logistique organisée, après la mise en œuvre de la TPS et de la facture électronique. .

Le secteur devrait également connaître une certaine consolidation en raison du stress lié à la pandémie.

Cependant, la menace d’une nouvelle variante a le potentiel de faire dérailler l’élan de la reprise, si elle devient une source de nouvelle série de blocages/restrictions à court terme.

«Avec un rythme accéléré de déploiement des vaccins, une demande refoulée et des taux de fret fermes, entraînés par les prix élevés du carburant, le secteur devrait croître de 13% à 16% au cours de l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021.

« Néanmoins, la propagation de la nouvelle variante Omicron est un élément contrôlable clé, étant donné la vulnérabilité du secteur à l’activité économique sur une base globale. Nous prévoyons également que les volumes de l’industrie resteront stables au cours de l’exercice 2023, avec l’attente d’activités commerciales stables et d’une formalisation du secteur », a déclaré Suprio Banerjee, vice-président et chef de secteur, Icra Ratings.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.