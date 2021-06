L’Icra prévoit une croissance du PIB de 8,5 pc pour l’exercice 2022

L’Icra a déclaré que si la couverture vaccinale s’accélérait à la suite de la politique d’achats centralisée, l’expansion du PIB au cours de l’exercice 2022 pourrait atteindre 9,5%, avec une hausse accrue aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2022.

Avec la baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 et l’assouplissement des restrictions, le produit intérieur brut (PIB) du pays augmentera de 8,5% au cours des exercices 2021-22, selon l’agence de notation Icra Ratings. Il s’attend à ce que la valeur ajoutée brute (VAB) aux prix de base (aux prix constants de 2011-2012) augmente de 7,3 % au cours de l’exercice 2022.

« L’impact de la deuxième vague de COVID-19 et des restrictions d’État qui en découlent a été observé sur une variété d’indicateurs à haute fréquence en avril-mai 2021. Maintenant que les nouveaux cas se sont modérés et que les restrictions sont assouplies, nous avons placé notre prévision de croissance du PIB de référence pour l’exercice 2022 à 8,5% », a déclaré l’économiste en chef de l’ICRA, Aditi Nayar.

L’Icra a déclaré que si la couverture vaccinale s’accélérait à la suite de la politique d’achats centralisée, l’expansion du PIB au cours de l’exercice 2022 pourrait atteindre 9,5%, avec une hausse accrue aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2022.

Au cours de l’exercice 2020-21, le PIB du pays s’est contracté de 7,3 %. La semaine dernière, la Reserve Bank of India (RBI) avait prévu une croissance du PIB réel de 9,5% en 2021-2022.

Pour l’ensemble de l’année, il s’attend à ce que la croissance du PIB dépasse la croissance de la VAB de 120 points de base (pb), sur la base des attentes liées à la valeur des taxes sur les produits et des subventions sur les produits au cours de l’exercice 2022. Il a pris en compte les dépenses probablement plus élevées du gouvernement pour les subventions alimentaires au cours de l’exercice 2022, par rapport au niveau budgétisé, suite à la décision de fournir des céréales alimentaires gratuites en mai-novembre 2021.

L’agence a exclu l’impact du déblocage des arriérés de subventions alimentaires au cours de l’exercice 2021, sur la base des éclaircissements fournis par l’Office national des statistiques (NSO).

Le modèle mensuel de la libération des subventions par le gouvernement ne peut pas être établi à l’heure actuelle, a déclaré Nayar, ajoutant: «Par conséquent, nous prévenons que la tendance trimestrielle de la croissance du PIB pourrait différer de notre hypothèse de base (+14,9% au premier trimestre, +8% au premier trimestre). T2, +5,6 pour cent au troisième trimestre et +7 pour cent au quatrième trimestre de l’exercice 2022), en fonction du moment où le versement de la subvention est comptabilisé. »

L’agence de notation s’attend à un impact négatif prolongé de la deuxième vague sur le sentiment et la demande des consommateurs, avec des dépenses de santé et de carburant qui pèsent sur le revenu disponible, et une demande moins refoulée/de remplacement au cours de l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021.

Nonobstant l’attente d’une mousson normale amortissant les perspectives de production agricole et moins de migration inverse en 2021 par rapport à 2020, il s’attend à ce que la combinaison de la forte augmentation des infections rurales, de la perte d’emplois ainsi que des envois de fonds affaiblisse le sentiment et la demande en milieu rural.

“Après la satiété de la demande refoulée observée pendant la saison des fêtes en 2020, les achats de biens de consommation durables pourraient être limités, ce qui aurait un impact sur l’utilisation des capacités au cours de l’exercice 2022”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que même si la deuxième vague d’infections au COVID-19 dans le pays a pesé sur les perspectives à court terme de l’économie indienne, l’optimisme des vaccins a fait grimper les prix mondiaux des matières premières.

L’agence s’attend à ce que la demande intérieure modérée limite le pouvoir de fixation des prix, réduisant les marges dans de nombreux secteurs.

Avec l’inflation de l’IPC et du WPI attendue en moyenne à 5,2 % et 9,2 % respectivement, l’agence s’attend à ce que le PIB nominal augmente de 15 à 16 % au cours des exercices 2021-22.

